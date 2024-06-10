日本爆食人菌疫情　專家：傷口像被吃掉一塊　6種人死亡風險較高

日本爆發甲型鏈球菌（A型鏈球菌，俗稱「食人菌」或「食肉菌」）疫情，今年短短5個月已有近千人因感染甲型鏈球菌罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS）。



台灣的台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民表示，如果患者免疫力不佳，皮膚外部又有傷口，感染了甲型鏈球菌，傷口就會出現組織壞死的情況，外觀像是被挖掉一個洞。



甲型鏈球菌（A型鏈球菌，俗稱「食人菌」或「食肉菌」）。（維基百科）

台媒《CTWANT》報道，台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民解釋，「甲型鏈球菌」屬於一種噬肉菌，主要透過飛沫傳染，是環境中一直存在的細菌，各個地區都有，因此沒有國際間疫情威脅的問題，也不會做成國際旅遊管制。

黃立民稱，假如感染甲型鏈球菌，會造成扁桃腺發炎、猩紅熱（全身紅疹、脫皮）等症狀，主要影響區域為上呼吸道，假如免疫力較差，細菌可能會進入頸部較深處，引發軟組織感染。最常遇到小朋友感染後，細菌跑到頸部的軟組織，造成「深層頸部感染」，因為菌種會吃掉軟組織，很可能造成周邊血管、動脈、神經破壞，甚至引發大出血或菌血症。

日本2023年共有941人罹患鏈球菌毒性休克症候群。（示意圖／unsplash@Olga Kononenko）

「傷口被吃掉一塊，看起來很可怕」

黃立民說明，如果患者免疫力不佳，皮膚外部又有傷口，感染了甲型鏈球菌，傷口就會出現組織壞死的情況，外觀像是被挖掉一個洞，看起來好像「傷口被吃掉一塊，看起來很可怕」，所以被稱為「食人菌」。

6種人死亡風險較高

黃立民指，台灣的醫療院所大多能妥善處理感染甲型鏈球菌的傷口，因此致死的機率不高，若出現死亡個案，應該是特例，但有幾類人必須注意，包括糖尿病、尿毒症、神經系統異常、有傷口卻無法察覺、褥瘡、本身體質虛弱者，仍存在死亡風險。

STSS可導致多個臟器衰竭

台灣疾管署表示，甲型鏈球菌除感染喉嚨外，還會感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，會造成壞死性筋膜炎，又稱食肉菌感染或噬肉菌感染；另會引起鏈球菌毒性休克症候群（STSS），導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

台灣疾管署又表示，依據台灣當地監測資料顯示，今年第1周至第22周，每周甲型鏈球菌檢出件數介於22至36件，和近4年趨勢相當。