MIRROR演唱會｜阿Mo早前短暫離院赴聖誕派對　父：佢好開心周圍望

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，Mo父李盛林在港台節目《舊日的足跡》透露，阿Mo早前第一次出外參加聖誕派對：「阿Mo係全間醫院住得最耐嘅一個，差唔多兩年幾喇。醫院對面嘅酒店搞咗個聖誕派對，佢哋好有心邀請阿Mo同我哋一家一齊去參加。我哋推住坐輪椅嘅阿Mo過去，佢好開心周圍望。」

李盛林在訪問中又提到阿Mo今年7月開始接受一個全創新治療，特別對脊柱神經創傷有反應，令阿Mo在輔助下個腦想到什麼都可以做一些動作，形容以往似乎沒辦法的情況，現在終於迎來曙光。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



香港電台《舊日的足跡》周日（29日）將播出Mo父李盛林最新訪問。港台今日在社交平台指，李盛林在訪問中提到阿Mo早前第一次出外參加聖誕派對，地點是其入住醫院對面的一間酒店：「阿Mo係全間醫院住得最耐嘅一個，差唔多兩年幾喇......我哋推住坐輪椅嘅阿Mo過去，佢好開心周圍望。」

訪問又提到，阿Mo早前上載了入院以來首個IG貼文，從其上載的片段顯示其右手可以在枱上「撥嚟撥去」。Mo父又指，阿Mo在7月開始接受一個全球創新治療，特別對脊柱神經嘅創傷有反應，「令他輔助下個腦諗到咩都可以做到一啲動作，以往似乎冇辦法嘅情況而家終於迎來曙光。」訪問同時會提及阿Mo的新年願望及阿Mo女友 SoChing 的動向。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李父今日發出新一封代禱信，並附上阿Mo在發生事故前一日、即2022年7月27日，在紅館台上的照片。李父在信中指過去127周歷程中，漸漸發現事件不單只在香港轟動一時被關注，原來世界各地都有人關注，甚至是當地土生土長的華人，與及他們的同事朋友，都想了解阿Mo的治療進度，也不斷的為他祝福禱告。

從「完全的被動」到「有限度的參與」 Mo用盡每一口氣完成操練

他指出，過去127周，阿Mo從「紅館」到「病床」，從「病床」到「輪椅」，從「輪椅」再到「復康儀器」；從「完全的被動」到「有限度的參與」。他稱看到阿Mo的艱辛地，用盡自己最後的每一口氣來完成每次的操練，無論是在「病床」上的舞台，或是在「輪椅」上的舞台，或是在「復康儀器」中的舞台，這些不同的舞台都見證了不可能的，成了現實可能的「奇事」。

阿Mo所說叫父母痛心和無奈 也感欣慰：為你驕傲

李父更透過，阿Mo曾過他們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」他稱雖然作為父母聽見很痛心和無奈，但也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠，又說「爸媽雖然為你流淚擔心，心情起伏，但同時也為你驕傲！」