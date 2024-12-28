MIRROR演唱會｜阿Mo對父母說已接受將一段長時間留醫：會安然面對

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父、牧師李盛林今日（28日）在最新代禱信中，談及阿Mo過去127周治療心路歷程，由「紅館」到「病床」、「輪椅」、「復康儀器」，由「完全的被動」到「有限度的參與」的過程，並透露阿Mo對他們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」李父指作為父母聽見感痛心和無奈，但也感到欣慰。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



李父今日發出新一封代禱信，並附上阿Mo在發生事故前一日、即2022年7月27日，在紅館台上的照片。李父在信中指過去127周歷程中，漸漸發現事件不單只在香港轟動一時被關注，原來世界各地都有人關注，甚至是當地土生土長的華人，與及他們的同事朋友，都想了解阿Mo的治療進度，也不斷的為他祝福禱告。

從「完全的被動」到「有限度的參與」 Mo用盡每一口氣完成操練

他指出，過去127周，阿Mo從「紅館」到「病床」，從「病床」到「輪椅」，從「輪椅」再到「復康儀器」；從「完全的被動」到「有限度的參與」。他稱看到阿Mo的艱辛地，用盡自己最後的每一口氣來完成每次的操練，無論是在「病床」上的舞台，或是在「輪椅」上的舞台，或是在「復康儀器」中的舞台，這些不同的舞台都見證了不可能的，成了現實可能的「奇事」。

阿Mo所說叫父母痛心和無奈 也感欣慰：為你驕傲

李父更透過，阿Mo曾過他們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」他稱雖然作為父母聽見很痛心和無奈，但也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠，又說「爸媽雖然為你流淚擔心，心情起伏，但同時也為你驕傲！」

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 127 (20241229 )*

*了解阿MO「127週舞台轉變的艱辛過程」 - 從被動到有限度參與 (九)*

「信的人必有神蹟隨著他們…手按病人，病人就必好了。」 (馬可福音 16:17-18)

*【經文解說 (上)】*

1) *聖經裡提及有很多按手的事件，分別帶來不同的果效*。這按手有為別人祝福的、有領受聖靈和祂的恩賜的、有委任和受職事的，當然更有為醫治的。*特別在醫治的事情上，接受按手的人和施與按手的人必須先對神有充足的信心，再要加上明白了解為甚麼神要醫治這人，能否在他身上顯出這位救贖主和創造主的榮耀*。

2) *在耶穌和使徒時代，猶太人一直相信唯有救贖主彌賽亞才能行出神蹟奇事來*，與行邪術為著自己要得到甚麼利益分別出來。因為耶穌或使徒所行的神蹟奇事，都是有力證明耶穌是神和救世主，祂不求自己的益處，一切的神蹟奇事都是為著當事人的救贖和好處。

*【我們的經歷 (上)】*

1) *一件兩年多前發生的紅館事故，卻被全球關注*。在過去127週的歷程中，漸漸發現到不單是在香港對這件轟動一時的事故被關注，原來世界各地都有人關注，甚至是當地土生土長的華人，與及他們的同事朋友，都想了解阿MO的治療進度，也不斷的為他祝福禱告。這是我們始料不到，也深深感受上主有愛，人間有情。

2) *更有不少因阿MO的信仰而感到有興趣想多了解認識，甚至是有信了耶穌卻軟弱的信徒被激勵，重新振作起來的*。到目前為止，我們所看到阿MO面對治療的堅韌和他身體的反應，就好像昔日耶穌和使徒時代的現象一樣，見證了神的奇妙作為。

*(一) 啟言 (Mo)：第一階段創新手術後的治療 (9)*

1) *【治療過程和反應】：(9) -「127週舞台轉變的艱辛過程」*

a) 還記得在(20220911) 代禱信7 *「 心態改變」：阿MO對我們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠。*

b) (20221002) 代禱信10 *「你（啟言）暫時的舞台」：還記得當天你放下課本，爸媽也放下了自己的執著，讓你放心向著自己的夢想走上舞台。今天好像病床就是你暫時的舞台，但爸媽知道你是暫時用這舞台來見證主耶穌的榮耀和大能。爸媽雖然為你流淚擔心，心情起伏，但同時也為你驕傲！*

c) *127週舞台轉變過程的見證*：從「紅館」到「病床」，從「病床」到「輪椅」，從「輪椅」再到「復康儀器」；從「完全的被動」到「有限度的參與」，看到阿MO的艱辛地，用盡自己最後的每一口氣來完成每次的操練。*無論是在「病床」上的舞台，或是在「輪椅」上的舞台，或是在「復康儀器」中的舞台，這些不同的舞台都見證了不可能的，成了現實可能的「奇事」。*

d) 有人說：舞台就正如建築工地的地盤，隨時會發生傷亡事件。請為在舞台上的表演者，或是地盤上的工人的人生安全禱告。

2) *【禱告】*

a) 這樣舞台的轉變，意味著神有不斷的恩惠。祈盼像昔日耶穌和使徒時代，*世人在這混亂的世代中找到盼望的曙光，同時在阿MO得醫治的過程中，見證神奇妙的大能*。

b) 請為阿MO的身體對新一階段的治療，在神的恩惠下有再進一步明顯的反應禱告，*祈盼可踏上自主活著的階梯，產生基本的自理能力*。

*(二) Mo爸媽：【分享生命經歷】*

1) 對兒子阿MO在不同舞台上的演繹，作為最親近和貼身的見證人，在過程中都帶著不同的祈盼和等待。見證了 *從死亡的關口逃出來*，在過程中又 *身體內外滿佈傷痕中得穩定和醫治*，再 *從不能動彈到有限度參與的治療中*。對父母來說固然是困難的接受，但也同時在他的轉變中得到安慰。

2) 正如一直形容這舞台正在不停轉變中，從坐「過山車」，到坐「長途飛機」，到「馬拉松賽道」，*都感到生命同行的重要*，每一步都靠神的恩惠與力量支撐。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「127 了解阿MO「127週舞台轉變的艱辛過程」- 從被動到有限度參與 」*