市建局韋志成指長實九龍城項目標價顯著低於市價　公開會衝擊樓市

市區重建局的九龍城啟德道/沙浦道發展項目僅收到長實一份標書，局方最快不批標。市建局行政總監韋志成今日（17日）不點名指「入標者（長實）對項目的作價將顯著低於市場預期的水平」，並指長實稱「希望市建局財務收益不受損害」的說法，值得商榷。他指若市建局勉強批標，對低迷樓市只會是「雪上加霜」，進一步打擊物業銷情，對提振物業市道沒有半點幫助。



韋志成表示，整個審標批標程序完成並公布結果後，會開啟所有標書的標價，證實當時作出「不批標、不開標」的決定正確，指有關入標標價遠低於市場估值的下限，「我相信，假如當時公布該份標書的標價，對樓市會造成一定的衝擊和連鎖反應。」



韋志成反駁「作繭自縛、閉門造車」批評

韋志成於其網頁專欄「行政總監網誌《摯誠.志成》」 發表題為《推動舊區更新不能集中照顧私人市場商業考慮》文章，就一些較偏頗的意見作澄清及回應，讓業界及公眾對市建局收回沙浦道項目的招標及研究自行發展，有更深入了解和正確分析，並披露九龍城項目招標細節。

他指市建局作為法定機構，是否接納入標及批出標書，必須考慮公平原則以及依據既定程序處理。正如我在上一篇網誌已說明，入標的發展商新增額外條款，與市建局的招標條款存在差異，對於不符合招標條款的標書，按程序不會審議其財務建議，因而亦不會開啟標價，與政府和公營機構程序一致，絕非如坊間評論指市建局「不看標而直接落閘做法，實在作繭自縛、閉門造車」。

市建局啟德道／沙浦道項目位處九龍城的策略性位置，是連接九龍城舊區與啟德發展區的重要節點。（市建局網站）

若勉強批標須公布標價 對低迷樓市「雪上加霜」

韋志成指入標時期樓市市況表現仍然疲弱，加上預視九龍城區屬未來新樓供應「重鎮」，以及日後此區新樓的供求情況，不難估計入標者作價將顯著低於市場預期的水平，故認為長實稱「希望市建局財務收益不受損害」的說法值得商榷。

他表示，若市建局勉強批標，須公布標價，「對當時已經相當低迷的樓市來說，只會是『雪上加霜』，而釋出的負面訊息，相信會進一步打擊物業的銷情，對提振物業市道沒有半點幫助」，因此收回標書及不審議標價是最為合理、公平及負責任的做法。

長實市建局行政總監韋志成今日（17日）不點名指

程序完成後始看標價：遠低於市場估值下限

韋志成表示，在整個審標批標程序完成並公布結果後，市建局會開啟所有標書的標價，作內部分析用途，他說證實當時作出「不批標、不開標」的決定正確，有關入標標價遠低於市場估值的下限。我相信，假如當時公布該份標書的標價，對樓市會造成一定的衝擊和連鎖反應。」由於標書不符合招標條款，局方仍按機制不公布有關標價。