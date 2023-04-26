石圍角分店裝修　驚傳最後麥當勞叔叔消失？　麥當勞：會再見大家

荃灣石圍角商場大翻新，引發多間小店被「集體清場」，令居民大感不捨，至近日商場內的麥當勞分店進行裝修，再令人聯想到該店內擺有全港最後1：1真人大小的麥當勞叔叔，會否隨着翻新而要「光榮引退」，引來多方揣測。不過，麥當勞今日（26日）回覆《香港01》指，該分店正局部關閉以進行內部裝修，麥當勞叔叔將會待餐廳裝修完成後再次與大家見面。



▼麥當勞石圍角商場分店▼



石圍角邨麥當勞屬僅餘保留懷舊裝修分店

目前全港最後一個「麥當勞叔叔」塑像位於荃灣石圍角商場麥當勞分店內，該分店除了有麥當勞叔叔全年無休、24小時「駐守」，店內環境更保留了懷舊裝潢，包括紅底白字的「McDonald's」招牌、紅磚地及舊式座椅等，經常有遊人專程前來拍照留念。

今日（26）有關注石圍角邨的人士在社交平台貼出商場內麥當勞分店正進行裝修的消息，隨即引起多人熱議，更惹來不少猜測，最擔心該店經過翻新後，麥當勞叔叔的鎮店地位不保，或要與大家告別。

《香港01》記者今日到石圍角麥當勞分店了解情況，看見店方在門外貼出「裝修期間照常營業」的告示，店內仍有不少食客堂食，麥當勞叔叔並無「偷懶」，依舊坐在店內一隅與食客打招呼，「幾十年如一日」。

麥當勞發言人回應指，石圍角分店現正局部關閉以進行內部裝修，麥當勞叔叔將會待分店裝修完成後再次與大家見面。

荃灣石圍角邨商場近年易手後，場內商戶陸續收到通知，要「集體清場」。據了解，目前全邨除了「廣發茶餐廳」唯一「倖存」，其餘小店全部「冇得留低」，限令5月31日遷出，留下的只有麥當勞、日本城、惠康和百佳等連鎖集團。記者今日到商場巡視，幾乎十室九空，僅餘數間小店仍有營業，作最後努力清貨，但顧客寥寥可數，場面冷清。