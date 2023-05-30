石圍角邨麥當勞重開　街坊忙與麥當勞叔叔打卡　冀老朋友永久保留

全港最後一個麥當勞叔叔所在的荃灣石圍角邨麥當勞分店完成翻新工程，今早7時（30日）重新開張。翻新後的麥當勞再現1990年代的店舖風格，保留了壁畫、蘋果批樹及漢堡包櫈等。麥當勞叔叔仍如常以笑臉向顧客打招呼，僅「稍移玉步」坐在另一個位置。部份街坊買早餐時再遇老朋友，亦歡喜「打卡」留念，希望麥當勞叔叔能夠永久保留。



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石圍角邨麥當勞在日前已完成翻新，今早7時起重新開業。翻新後的麥當勞再現1990年代的店舖風格，牆上的壁畫繪上漢堡神偷、滑嘟嘟等吉祥物的壁畫，亦有蘋果批樹及漢堡包櫈，當然還有必不可少的麥當勞叔叔像。

不過現場所見，麥當勞叔叔雖然同樣坐在鄰近廚房的角落，但已「稍移玉步」，由面向窗外轉為面向大門的位置。與此同時，他原來坐著的椅子及身後的假窗戶，方向亦一同轉變，顏色亦由紅色重繪成粉紅色。

至於蘋果批樹、漢堡包櫈及壁畫，則位於店舖另一邊。該壁畫佔近店舖的一半長度，除了「主角」麥當勞叔叔外，亦有小飛飛、滑嘟嘟和漢堡神偷等經典吉祥物，彷彿時空穿梭，再次走進1990年代的香港麥當勞。

麥當勞叔叔成功保留，吸引一眾街坊拍照留念。在石圍角邨居住逾20年的李小姐表示，麥當勞翻新工程逾兩周，曾擔心麥當勞叔叔在復業後消失，因此今日重見「老朋友」感到非常開心，更立即與孫女一同「打卡」留念。她認為麥當勞叔叔一種回憶，希望麥當勞公司繼續予以保留。而李小姐在旁的朋友更插嘴指，「啱啱（佢）打卡打咗成10張。」

同樣居住逾20年黃先生夫婦亦是麥當勞的熟客，今早特地買早餐順道探望麥當勞叔叔，並對他的保留感到欣慰，「全港得返佢咋，梗係要保留返啦。」他們亦指，店舖翻新後雖然座位似乎有所減少，但相比以前更乾淨及漂亮，冷氣亦明顯舒服得多，更增添私人空間較高的卡位。

▼石圍角邨翻新前的麥當勞叔叔▼

