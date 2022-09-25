全港最後一個麥當勞叔叔身處「冬菇亭」　本地收藏家：冇埋好可惜

隨着麥當勞分店陸續翻新，1：1真人大小的麥當勞叔叔已經買少見少，目前僅餘石圍角「冬菇亭」分店尚保存舊塑像，而山頂廣場翻新後改建迷你版「麥記四小福」展覽，魅力始終不及往昔。有本地快餐玩具收藏家表示，香港麥當勞舊店物品如M記招牌、搖搖櫈等設施，除了官方收藏，大部分已被拆毁送往堆填區，目前1:1麥當勞叔叔塑像在外國已炒賣至逾萬元，加上不肯空運來港，買少見少，冀官方盡力留住港人僅餘的童年回憶。



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全港唯一保留麥當勞叔叔舊店 維持全人手櫃位付款

位於荃灣石圍角商場的麥當勞分店，是目前僅餘保留懷舊裝修的麥當勞，它不但維持全人手櫃位服務，店內擺設如經典紅底白字「McDonald's」招牌、1：1真人大小的麥當勞叔叔揮手坐姿連長櫈、室內紅白色配搭的方形瓷磚設計源用至今，全店委身於舊日冬菇亭食肆格局中，無論外在及內在極具風格，經常有遊人特地到場拍照留念，但一直有傳它的命運將與葵盛東商場及利東商場的分店一樣，翻新後麥當勞叔叔將會消失，隨而代之加建電子付款平台裝置及新歐陸式裝修風格，以配合巿場需要。

至於山頂廣場分店，經翻新後成為唯一一間融合新裝修風格與麥當勞懷舊卡通人像的分店，但1:1麥當勞叔叔塑像早已消失，改而在門口豎立4個迷你版麥當勞標誌性人物，包括麥當勞叔叔、小飛飛、滑嘟嘟及漢堡神偷，場內亦可買到「滑嘟嘟公仔」和麥當勞特色紀念品，更像一個懷舊展覽館。

本地資深收藏家憂麥當叔叔不保絕迹香港

本港麥當勞精品資深收藏家阿康表示，麥當勞政策從來在舊店拆卸所有物品，寧拆毁清走送往堆填區，從不容落入外人之手，故大部分的藏品均是由外國舊物店拍賣後再空運抵港，其中一個最貴的收藏品便是八十年代曾出現於本港麥當勞遊樂區設施搖搖櫈，拍賣連空運金額總值逾萬元，目前保存在香港貨倉中，偶爾在麥當勞懷舊展覽中公開展出。

至於真人比例的麥當勞叔叔，隨着外國翻新舊店後清拆棄掉，目前只能在非鬧巿的鄉郊小鎮或偏遠地區看到麥當勞叔叔的踪迹，可謂買少見少，故價值水漲船高，售價達到五位數，但外國賣家大多不肯空運來港，故一個難求。據他所知，只有美樂士多照相館尚保存一個舊麥當勞叔叔塑像，其餘大多身在國中。他亦聽聞麥當勞官方早已將石圍角分店納入翻新計劃中，只是尚未確定日期，認為捨棄港人昔日童年回憶極其可惜，保留在他日展出，較棄置堆填區來得更有價值。「我知麥當勞有保留蘋果樹，但麥當勞叔叔就唔多見，反正都係擺倉，唔完整保留一整套係比較可惜。」

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八十年代港產片一瞬即逝的快餐店片段：

