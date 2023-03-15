石圍角邨商場翻新　最後麥當勞叔叔不保？　麥當勞：工程不涉餐廳

荃灣石圍角邨商場翻新在即，商場內的麥當勞分店，擺有全港最後1：1真人大小的麥當勞叔叔，有社區人士及居民擔心該分店也要結業，要向麥當勞叔叔告別。麥當勞方面今日(15日)回應指，相關商場翻新工程目前並不涉及該分店範圍，餐廳服務如常。



▼麥當勞石圍角商場分店▼



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荃灣石圍角邨商場易手後，有商戶稱收到通知，需於本月31日遷出，因此傳出場內麥當勞分店亦要結業，令設於店內，香港唯一僅存的1：1真人大小的麥當勞叔叔，將會被拆走，送往堆填區。

麥當勞發言人今日(15日)回應指，相關商場翻新工程目前並不涉及該餐廳範圍，餐廳服務如常。

▼3月14日 荃灣石圍角商場至少5間小店集體告急，限本月底清場▼



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石圍角邨麥當勞屬僅餘保留懷舊裝修分店

位於荃灣石圍角邨商場的麥當勞分店，是目前僅餘保留懷舊裝修的麥當勞，它不但維持全人手櫃位服務，店內擺設如經典紅底白字「McDonald」招牌、1：1真人大小的麥當勞叔叔揮手坐姿連長櫈、室內紅白色配搭的方形瓷磚設計源用至今，經常有遊人特地到場拍照留念。

翻新工程預計今年底完成 改名「石圍角新城」

根據資料，領展於2016年將石圍角邨商場出售予鄧成波家族，至2021年商場再被轉售予投資者林子峰及陳秉志，二人旗下的高士威（集團）有限公司隨即開展石圍角商場翻新工作，並分為一二期，石荷樓商舖屬第一期工程，2022年12月完成，石圍角街市和商場主座則屬第二期工程，預計2023年12月完成，翻新後商場將更名為「石圍角新城」。