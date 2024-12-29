高鐵西九龍站現回港人潮　市民聖誕節留家後北上四日：香港差咁啲

今年聖誕節公眾假期為周中，不少港人自組長假期出遊，今日（29日）周日下午的高鐵西九龍站，出現回港人潮。有八人家庭聖誕節在港期間未有消遣，將過節的快樂留待出遊廣州四日間享受，大讚「抵玩」，又表示當地的美食與香港相比，「香港差咁啲」。



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今年聖誕節公眾假期（25日及26日）為周三及周四，五天工作制打工仔若於上周五（27日）請一日假，便可連周六及周日（28日及29日）享受五天長假期。不少市民自組長假期出遊，單計聖誕節正日及翌日（25及26日），便有逾90萬人次的香港居民出境，當中近四分三的人次經各口岸北上到內地。今日是五日「自組」長假期的最後一日，下午高鐵西九龍站的抵港大堂，有不少港人返港。

蔡先生一家八口26日起到廣州肇慶四日，連住宿人均消費約1,000元，大讚「抵玩」。（馬楚烽攝）

一家八口廣州肇慶玩四日料共消費$8000

蔡先生一家八口26日起到廣州肇慶四日，在當地品嚐了美食，到過七星岩、主題樂園等景點，連住宿人均消費約1,000元，大讚「抵玩」。他又提到，在當地一隻雞大約六七十元人民幣，味道「ok」，笑言與香港相比「差咁啲」，「香港差咁啲」。他又透露，北上前在港期間都是留在家中，又指即使假期在港，亦未必會外出消費。

中二的鄭同學跟隨泳會到貴州遵義集訓一周，大讚當地「平靚正」。（廖雁雄攝）

中二的鄭同學跟隨泳會到貴州遵義集訓一周，期間有到訪古城等景點。他又透露，晚上訓練過後會外出食宵夜，大讚當地「平靚正」，舉例指煎餅只需七元人民幣一件，又坦言香港「唔可以話唔好，但價錢貴咗少少」。

康婆婆與家人到了佛山高明探親四日，指小朋友都玩得好開心。（馬楚烽攝）

康婆婆則與家人到了佛山高明探親四日，期間品嚐了「十八羅漢湯」、羊肉煲等美食，笑言在港未有見過，小朋友都玩得好開心。她又指在港期間亦有外出慶祝聖誕，被問到未來長假期再會否離港外遊，她指考慮當中。