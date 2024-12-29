聖誕回港高峰期　蓮塘口岸巴士站現人龍　情侶北上玩5日花4000元

聖誕節周末連假今日（29）結束，入境處預計有62.6萬人次入境。蓮塘/香園圍口岸下午陸續有港人回港。部份巴士線出現排隊人龍，但由於班次較密，人龍很快便疏散。有港人表示，今午經香園圍口岸回港人數不算多，只花約5分鐘便能過關，「冇乜人落香港，我哋直行直過都得。」



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在香園圍口岸，B8和B7巴士站有排隊人龍，約5分鐘便有一班車，故未出現「打蛇餅」情況。許小姐和男友下午約4時過關，用約5分鐘便回到香港，她指今日經香園圍口岸回港的人不多，「我哋直行直過都得。」

他們在聖誕節當日北上深圳，五日行程包括購物、吃自助餐和唱K等，兩人共花費約港幣4,000元。許小姐認為深圳物價相較合理，如他們預訂的海景酒店每晚只需400元人民幣，因此消費時不會太「痛心」，「聖誕喺香港，可能只係食飯已經冇咗1000，訂酒店又冇咗好幾千，已經係好奢侈。」

陳先生昨日到深圳南山區參加一個分享活動，今午回港。他留意到南山區這兩日有頗多港人，不過他今日過關回港時則未見有人龍，交通亦十分順暢。

陳先生（右）今午回港時，交通順暢，亦沒有在關口見到人龍。（賴卓盈攝）

葉先生一家在聖誕節北上廣州探親，今日回港。他指今日過關時需要排隊約10分鐘。與北上當日相比，「今日個關口算冷清，當日打嗮蛇餅。」對於不少港人北上慶祝聖誕，「冇辦法，香港啲嘢愈嚟愈貴，過時過節想食好啲都要幾百一千，唔係所有人接受到。」