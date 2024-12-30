牙科街症網上登記今起服務　每人每日只登記一次　抽籤結果中午知

牙科街症網上登記系統今日(30日)起投入服務。市民毋須再親身前往有關牙科診所排隊取籌。衞生署表示，任何人如需協助登記，可於早上8時半至11時半前往任何一間牙科街症服務診所由職員現場登記，毋須使用自己的手機或電腦。



牙科街症網上登記投入服務，即日起亦暫停親身前往牙科診所排隊取籌安排。(資料圖片)

牙科街症網上登記時間由每天上午六時至上午十一時三十分，市民可透過「醫健通」流動應用程式，或衞生署網頁實名登記11間政府牙科診所下一個工作天的牙科街症服務。牙科街症網上登記

一半名額預留給65歲或以上長者優先抽籤

每人每日只能登記一次，系統將以電腦自動抽籤形式分配名額，中籤人士將獲發手機短訊通知。而一半名額會預留給65歲或以上長者優先抽籤。

市民若需要協助登記，可於早上八時三十分到十一時三十分，前往任何一間牙科街症診所，由職員現場登記。或在辦公時間，到各地區康健中心或地區康健站、社署轄下的長者鄰舍中心及長者地區中心、區議員辦事處、地區關愛隊以及由15間社福機構或非政府組織設立的牙科診所協助。

即日起，亦會暫停親身前往牙科診所排隊初步登記取籌安排。

衞生署表示，為特別照顧有需要的長者，一半名額會預留給65歲或以上的長者優先抽籤，而第一輪未獲分配優先籌的長者，亦會與其他已登記的人士一同以電腦自動抽籤方式分配餘下名額。該署會加派人手協助有需要的市民登記及使用牙科街症服務網上登記系統。

成功獲分配名額的人士會獲發手機短訊通知

發送人名稱 : 「#DH-DENT GP」



• 或於同日下午12:30 後進入系統查詢結果



• 或於上午 9:00 至下午 5:00 辦公時間內致電熱線2892 2111 查詢。



• 成功獲分配名額的人士，請帶同用作登記的身分證明文件，於指定日期及時間，到指定的牙科診所接受服務

