牙科街症改網上登記　陳凱欣稱未治本　研設審查不合理：要鬥窮？

牙科街症供不應求一直為人詬病。政府今日（6日）公布「口腔健康及牙科護理工作小組總結報告」，12月30日起牙科街症轉用網上登記系統，以抽籤形式分籌號。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣認為，改為網上登記是治標不治本，只是解決了表面排隊問題，服務名額依然嚴重不足，質疑沒針對根源處理。

當局亦指考慮引入牙科街症資格審查，以聚焦幫助有經濟困難人士，陳凱欣指，牙科街症本質上已篩走有經濟能力的市民，輪候的大多是最弱勢，「家境困難先會去睇街症」，不解為何要引入資格審查，「在這班人（輪候者）中篩查，難道鬥窮？是不合理。」



5月16日，市民晚上到荃灣牙科診所，輪候籌號。近年牙醫人手不足，派籌數目減少，市民需長時間排隊輪候。衞生署於6月起調整派籌安排，9間街症診所的初步登記時間，由凌晨改為前一天晚上8時。（資料圖片/梁鵬威攝）

12月30日推牙科街症網上登記系統 留一半籌給長者

口腔健康及牙科護理工作小組發表報告，提及於12月30日推出牙科街症網上登記系統，網上登記需實名，每人只可登記一次，並以抽籤形式分配籌號，而為了方便長者，署方會先留一半籌給長者，並安排社福同事協助他們使用新系統。

陳凱欣斥只解決表面排隊問題 名額不足根源未除：將問題掃埋一邊

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣表示，網上登記雖然令公公婆婆不用在現場排隊，表面上解決了「排隊問題」，卻沒有治理名額嚴重不足的根源，形容只是將問題「掃埋一邊」，治標不治本。

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣（右）。（資料圖片/黃浩謙攝）

抽籤制無分緩急 憂有人永遠抽不到

現時本港公營牙科主要服務公務員及其合資格家屬，只有11區、11間牙科診所每星期騰出一兩個時段，為市民提供免費緊急牙科服務。她形容這是結構性問題，並憂慮新系統的抽籤制，沒有設緩急先後的優先次序，或導致有人永遠都抽不到，「（本來）等一個希望，他們都是好辛苦好需要，以後連等的機會都可能冇」。

對於安排人手協助登記，她亦認為會增加不少行政費。她促請政府以基層為主要服務對象，而公務員則提供津貼，或實行「共治計劃」，讓他們使用私家牙科服務，騰空名額予現時苦候街症市民。

6月10日，衞生署轄下9間牙科診所調整預約派籌時間，翌日街症服務的預約時間由即日凌晨0時改為前一晚8時。荃灣牙科診約晚上6時出現候籌人龍，最後一張籌號至8時半派出。（資料圖片/梁鵬威攝）

輪街症大部份已是最弱勢 質疑引入資格審查作用

此外，衞生署考慮引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難人士，明年或公布相關消息。陳凱欣對此表示失望，指牙科街症是緊急服務，會輪候的已是「最弱勢的朋友」，他們「牙痛、幾絕望先去」。她認為服務本身性質已篩走有能力的市民，質疑為何還要引入資格審查，「在這班人（輪候者）中篩查，難道鬥窮？是不合理。」她重申，政府應改善名額不足的問題，否則即使篩查了，依舊多人輪候。

醫療衞生界立法會議員林哲玄。（資料圖片/黃浩謙攝）

林哲玄指杜牙根等牙科收費貴 一般家庭亦有壓力 倡提供更多資助

報告亦提及與非政府組織合作推出「社區牙科支援計劃」，為弱勢社群提供牙科服務。醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，牙科治療成本高昂，例如杜牙根，收費或對一般家庭也造成經濟壓力，當局可考慮為中等收入家庭在必要時多提供資助。

新計劃亦會於2026年接替關愛基金資助的長者私營牙科服務。林表示，不少病人與該計劃中的牙科醫生已建立長遠醫患關係，新計劃或致病人需轉換牙科醫生。他建議當局善用本港所有牙科醫生人手，沿用關愛基金資助項目做法，邀請私人執業牙科醫生參與新計劃。