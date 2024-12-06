牙科街症改網上登記 陳凱欣稱未治本 研設審查不合理：要鬥窮？
牙科街症供不應求一直為人詬病。政府今日（6日）公布「口腔健康及牙科護理工作小組總結報告」，12月30日起牙科街症轉用網上登記系統，以抽籤形式分籌號。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣認為，改為網上登記是治標不治本，只是解決了表面排隊問題，服務名額依然嚴重不足，質疑沒針對根源處理。
當局亦指考慮引入牙科街症資格審查，以聚焦幫助有經濟困難人士，陳凱欣指，牙科街症本質上已篩走有經濟能力的市民，輪候的大多是最弱勢，「家境困難先會去睇街症」，不解為何要引入資格審查，「在這班人（輪候者）中篩查，難道鬥窮？是不合理。」
12月30日推牙科街症網上登記系統 留一半籌給長者
口腔健康及牙科護理工作小組發表報告，提及於12月30日推出牙科街症網上登記系統，網上登記需實名，每人只可登記一次，並以抽籤形式分配籌號，而為了方便長者，署方會先留一半籌給長者，並安排社福同事協助他們使用新系統。
陳凱欣斥只解決表面排隊問題 名額不足根源未除：將問題掃埋一邊
立法會衞生事務委員會主席陳凱欣表示，網上登記雖然令公公婆婆不用在現場排隊，表面上解決了「排隊問題」，卻沒有治理名額嚴重不足的根源，形容只是將問題「掃埋一邊」，治標不治本。
抽籤制無分緩急 憂有人永遠抽不到
現時本港公營牙科主要服務公務員及其合資格家屬，只有11區、11間牙科診所每星期騰出一兩個時段，為市民提供免費緊急牙科服務。她形容這是結構性問題，並憂慮新系統的抽籤制，沒有設緩急先後的優先次序，或導致有人永遠都抽不到，「（本來）等一個希望，他們都是好辛苦好需要，以後連等的機會都可能冇」。
對於安排人手協助登記，她亦認為會增加不少行政費。她促請政府以基層為主要服務對象，而公務員則提供津貼，或實行「共治計劃」，讓他們使用私家牙科服務，騰空名額予現時苦候街症市民。
輪街症大部份已是最弱勢 質疑引入資格審查作用
此外，衞生署考慮引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難人士，明年或公布相關消息。陳凱欣對此表示失望，指牙科街症是緊急服務，會輪候的已是「最弱勢的朋友」，他們「牙痛、幾絕望先去」。她認為服務本身性質已篩走有能力的市民，質疑為何還要引入資格審查，「在這班人（輪候者）中篩查，難道鬥窮？是不合理。」她重申，政府應改善名額不足的問題，否則即使篩查了，依舊多人輪候。
林哲玄指杜牙根等牙科收費貴 一般家庭亦有壓力 倡提供更多資助
報告亦提及與非政府組織合作推出「社區牙科支援計劃」，為弱勢社群提供牙科服務。醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，牙科治療成本高昂，例如杜牙根，收費或對一般家庭也造成經濟壓力，當局可考慮為中等收入家庭在必要時多提供資助。
新計劃亦會於2026年接替關愛基金資助的長者私營牙科服務。林表示，不少病人與該計劃中的牙科醫生已建立長遠醫患關係，新計劃或致病人需轉換牙科醫生。他建議當局善用本港所有牙科醫生人手，沿用關愛基金資助項目做法，邀請私人執業牙科醫生參與新計劃。