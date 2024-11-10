文體旅局：啟德郵輪碼頭設計非為購物 香港旅業復蘇｢亞洲中算好｣
撰文：何夏怡
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《香港01》早前報道過，啟德郵輪碼頭坐擁無敵大海景卻功能單一，沒有郵輪靠岸的日子，只有內地團及地盤工來午膳。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，碼頭的商業空間設計並非為了滿足購物需求，而是旅客基本需求。他又指香港旅遊業復蘇進度在亞洲之中算好，預計今年接待33萬郵輪旅客人次，較去年多5成。
劉震：啟德碼頭非滿足購物需求
工聯會鄧家彪今天（10日）舉辦九龍東可持續高質量發展研討會，劉震致辭時談及啟德郵輪碼頭的設計是供上岸遊客到其他地點遊覽，因郵輪行程緊密、停泊時間短，少旅客會停留碼頭，反而選擇到外面遊覽，因此碼頭的商業空間只為滿足旅客基本需求，而非購物需求。
劉震說，明白社會期望善用郵輪碼頭，局方正在努力，又說疫情後已在碼頭舉辦多項大型活動。他又表示，香港旅遊業復甦進度在亞洲地區中算好，預計今年接待33萬人次郵輪旅客，較去年多5成。
盛事活動「有血有汗」 籲市民仍以欣賞角度看待
啟德體育園將於明年3月啟用，劉震指主場館能舉辦包括演唱會在內的大型文化活動，以往因場地容納觀眾數量不足，難以吸引國際巨星來港巡迴演出，相信啟德體育園符合巡迴表演要求。他亦表示，舉辦盛事活動「有血有汗」，即使有缺失，呼籲市民仍以欣賞角度看待，才能吸引更多機構舉辦盛事。
活化工廈2.0計劃非恆常化 甯漢豪：為適時調校
《2024年施政報告》提出將活化工廈2.0計劃多項措施延長至2027年底。出席同一活動的發展局局長甯漢豪指，政策非恆常化是為了觀望未來產業及文創企業發展情況，以便適時調校政策，相信好的政策會延續。
香港的產業發展，未來幾年有相當大推進，包括北部都會區產業發展。我們也想看看未來三年情況如何，因為時局可以變得快，讓我們在2027年底之前，又再檢視活化工廈政策的前路。
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