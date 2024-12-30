中年雜工涉發煽動言論　辯方要求候終院案裁決　案押後至2.27答辯

中年雜工涉在多個社交平台發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人憎恨中央及香港特區政府，和鼓吹暴力，被控違反《維護國家安全條例》第24條「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。案件今（30日）在西九龍裁判法院提堂，辯方稱欲等候一宗涉煽動的終審聆訊後才決定認罪與否，案押後至明年2月27日答辯。



被告周劍豪（57歲，兼職展場雜工），被控於2024年3月26日至2024年11月12日，在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在Faccbook、Instagram 及 Threads 發布陳述、相片、圖片，或影片，具意圖引起他人對特區的憲制秩序行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，被控一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。被告在被告欄中有對公眾席揮手，有市民大叫「新年快樂」。

被告周劍豪在西九龍法院應訊。(資料圖片)

人民力量前副主席譚得志（快必）被指發表煽動言論被判囚40個月，他已提出終極上訴，並會於2025年1月10日聆訊。（資料圖片）

辯方要求等候終院煽動案裁決

辯方要求將案件押後到明年2月27日答辯，以等待終審法院一煽動案的裁決，再決定認罪與否，若然被告認罪，會於2月21日通知法庭及遞交陳詞。

有「快必」之稱的譚得志，早前就其涉煽動的案件提出終極上訴，案件已排期於明年1月10日在終審法院聆訊。

案件編號：WKCC5000/2024