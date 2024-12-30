旅遊發展藍圖｜羅淑佩接火棒趕尾班車公布︰履行咗施政報告承諾

《施政報告2024》目標在今年內的《香港旅遊業發展藍圖2.0》於除夕前一日（30日）「趕尾車」公布。新上任的文體旅局局長羅淑佩表示，已履行《施政報告》的承諾，並加入她的個人想法，趕及在今年公布。「咁我相信呢樣嘢都係大家希望我哋做到，而我哋都做到咗喇。」

被問到藍圖並未提及夜繽紛，她則強調「冇提嘅嘢唔等於唔繼續去做」，當局會繼續推行日夜都繽紛，並指觀察到市民近日願意在晚間外出感受節日氣氛，同時會消費及打卡。



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羅淑佩上任即在藍圖加入個人看法 趕在2025年前公布

被問到除夕前的12月30日公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》是否趕尾班車，新上任的文體旅局局長羅淑佩表示，若有能力在今年內將個人看法加入至藍圖內，當然期望可盡快與大眾分享。

「咁如果可以趕得及喺今年年底之前可以畀到大家，亦都係履行咗施政報告裡面，對我哋嘅要求承諾做到嘅嘢。咁我相信呢樣嘢都係大家希望我哋做到，而我哋都做到咗喇。」

未能在今年上半年如期公布的《郵輪旅遊發展行動計劃》，亦一併放進旅遊藍圖2.0。（資料圖片）

郵輪旅遊發展行動計劃拖半年終一併公布

此外，未能在今年上半年如期公布的《郵輪旅遊發展行動計劃》，亦一併放進旅遊藍圖2.0。翻查資料，早前特首李家超曾點名文體旅局盡快公布，而上任局長楊潤雄則解釋，郵輪為旅遊業重要的一環，較適宜與藍圖一併於今年底公布。

▼廟街夜市人山人海▼



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藍圖2.0未提及夜經濟 羅淑佩︰冇提嘅嘢唔等於唔繼續去做

而藍圖並未提及推行夜經濟，羅淑佩強調必定會落實藍圖內的工作，也會繼續推行日夜都繽紛，並加強宣傳，讓大眾得知舉行時間和吸引之處。「但冇提嘅嘢唔等於唔繼續去做，事實上夜繽紛我哋係繼續做，𠵱家唔止夜繽紛喇，我哋日夜都繽紛。」

羅淑佩續指，油麻地廟街為傳統旅遊景點，市民及旅客都有興趣參與，目前商戶都願意加入新意以繼續經營，旅發局亦會協助宣傳。

▼2024年聖誕節大批市民感受節日氣氛▼



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羅淑佩並提到近日香港市道有所改善，市民都願意晚間外出感受節日氣氛，同時會消費及打卡。「其實呢一排係聖誕新年假期，我都見到可能我哋嘅活動多咗，大家夜晚黑都願意去夜一啲街，夜晚黑唔會好似之前咁樣，可能九點鐘就比較靜。」