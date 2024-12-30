消息：海關副關長陳子達將接替何珮珊 為新一任海關關長
撰文：何瑞芬
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據了解，海關副關長(管理及策略發展)陳子達，將接年屆退休的現任關長何珮珊，為新一任海關關長，有關任命最快明日（30日）公布。
陳子達曾借調商經局推動葡萄酒商貿中心
陳子達於1994年加入香港海關，任職督察，早期有廣泛的前線工作經驗，包括旅檢、調查及稅務等工作。他於2008年被借調到商務及經濟發展局，協助推動香港成為葡萄酒商貿中心的工作；2009年任落馬洲口岸指揮官；2011年任有組織罪案調查組指揮官；2013年任部隊檢控課監督；2016年任資訊科技科高級參事；2017年任港口及海域科總指揮官。
至2019年1月，陳子達升任為助理關長（邊境及港口），並於2020年5月，調任助理關長（情報及調查），2021年再升任為副關長，接替升任關長的何佩珊。
何珮珊為海關首名女關長 丈夫為政制及內地事務局長曾國衞
明日57歲生日的何珮珊，1991年加入香港海關任職見習督察。她於2010年晉升海關監督，於2013年晉升海關高級監督，於2017年晉升海關助理關長，並於2019年晉升海關副關長，之後在2021年起再晉一級成為「一姐」，同時亦是海關首名女關長。何珮珊丈夫是現任政制及內地事務局局長曾國衞，是罕見的兩夫婦政府均高居要職。
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