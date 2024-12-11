海關辦打擊洗錢國際論壇　與港大簽合作備忘錄應對新興金融犯罪

香港海關與亞太區情報聯絡中心合辦的「打擊洗錢和跨國有組織犯罪國際論壇」，周二（10日）起一連三日舉行。這是香港海關首次舉辦此主題的大型國際論壇，重點圍繞犯罪網絡及貿易動態。律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、海關關長何珮珊，以及亞太區情報聯絡中心主管大澤俊彥主持開幕典禮。



論壇邀請了多達250位來自各地的執法機構和國際組織代表，以及金融科技界和本地業界的代表參與。香港海關並於會上與香港大學簽署合作備忘錄，推動在虛擬資產、區塊鏈、知識產權保護方面的研究開發和人員培訓，未來亦計劃為亞太區海關成員開辦反洗錢和科技執法的課程。

2024年12月10日，香港海關亞太區情報聯絡中心合辦的打擊洗錢和跨國有組織犯罪國際論壇展開。圖為海關副關長（管制及執法）胡偉軍（右一）與香港大學工程學院院長David Srolovitz教授（左一），簽署關於推動海關服務領域技術創新的合作備忘錄。（政府新聞處圖片）

林定國在開幕致辭時，闡述香港在國際合作中積極打擊洗錢和跨國有組織犯罪的角色，包括與33個司法管轄區簽署刑事互助協定，有效起訴跨境犯罪和追回資產。

鄧炳強致辭時稱，各與會國家或地區除應積極參與國際組織促進情報交流，亦應不斷完善符合國際標準的反洗錢法律框架及監管制度。此外，私營機構的合規經營對打擊洗錢和跨國有組織犯罪也能起到關鍵作用。

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何珮珊則強調，打擊洗錢和跨國有組織犯罪的成效取決於各地政府、執法機關和私營機構的充分合作，因此論壇以「執法策略」、「公私夥伴」和「協同合作」為三大行動綱領，鼓勵與會者積極分享經驗，促進相互協作。