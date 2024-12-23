翹英教育女董事明知結業仍收款　認過分自信　判社服令兼賠7萬

補習社翹英教育去年突宣布全線結業，女董事涉在明知其補習社將無法提供服務，仍收取學生家長的補習費，她早前承認8項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪。案件今（23日）在東區裁判法院判刑。被告求情稱當時過份自信，以為可轉虧為盈。暫委裁判官葉青菁考慮背景良好及認罪，判她社會服務令240小時，及賠償7萬元，款項會從她的16萬元保釋金扣除。



被告彭芷彤（52歲，公司董事），被控8項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，涉款約7萬元。

翹英教育女董事彭芷彤(左)認罪及願賠償，判社會服務令240小時。(資料圖片)

補習社翹英教育2023年7月底突全線結業。(資料圖片)

在鰂魚涌兩店收取4人補習費

案情指2023年7月，被告在鰂魚涌康怡廣場辦公大樓5樓，及鰂魚涌康安街的「翹英教育」作為商戶，就有關產品接受消費者吳礎良、黃穎雯、陳欣宜、杜文達，分別合共港幣11,850元、12,880元、8,800元及12,880元的付款。被告接受付款時，沒有合理理由相信翹英教育在該段期間內供應上述服務。

小西灣及何文田另收4人款項

此外，在2023年7月在小西灣藍灣廣場的翹英教育，接受莫詠詩、曾美玉及梁倩芝分別10,875元、5,300元、3,150元的付款，及何文田廣場接受周敏琪4800元的付款，而被告接受上述8項付款時，沒有合理理由相信翹英教育在所指明的期間內供應上述產品。

被告求情稱承受慘痛教訓願賠償

辯方求情時指出，被告從事教育廿多年，背景良好，知道不應將學校財政壓力轉移到學生身上，當初是過分自信，以為可以將學校轉虧為盈，而且被告有悔意，今次承受慘痛教訓，願意賠償事主損7萬多元。辯方又指出現在被告有穩定工作，僱主亦願意配合容許被告有無薪假。

報告建議判社服令

法官判刑時指出，考慮背景良好及認罪節省法庭的時間，接納感化報告建議，判處被告賠償令，要求被告賠償7萬元涉款由其16萬元保釋金扣除，及接受240小時社會服務令，8項控罪同期執行。

案件編號：ESCC2165/2024