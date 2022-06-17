中大：母乳中抗體針後5-6個月消失　母親打第三針減寶寶染疫風險

不少準媽媽對接種新冠疫苗感猶豫，害怕疫苗對嬰兒有不良影響。中文大學醫學院一項與西班牙研究人員合作的最新研究，評估新冠病毒中和抗體在母乳的水平及活性隨時間所產生的變化。結果發現完成接種疫苗的女性，存在於母乳中的抗體會於接種第一劑疫苗後五至六個月消失，接種疫苗加強劑有助再度激發新冠抗體，為幼嬰提供保護。研究結果已於醫學期刊《Ultrasound in Obstetrics & Gynecology》刊登。



▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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準媽媽的抗體可透過母乳傳遞予年幼的子女，過去已有國際研究證實，不論感染新冠病毒或接種新冠疫苗，產後婦女均可透過餵哺母乳將新冠抗體傳遞予子女，提供一定保護。

中大醫學院婦產科學系臨床講師梁曉如醫生表示，經常會收到母親的查詢，對於感染新冠病毒或接種疫苗後應否餵哺母乳感到疑惑，事實上，準媽媽是應該餵哺母乳。研究已證實上述兩種情況均會於母乳產生高水平的免疫球蛋白A (IgA)，可以讓不能接種疫苗的嬰幼兒攝取抗體，對抗新冠病毒。

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤教授（左）及臨床講師梁曉如醫生均指，媽媽打第三針可提升母乳的新冠病毒抗體。

研究團隊招募了26名產後婦女參與研究，收集了她們的母乳樣本。當中18人曾經感染新冠，另8人則至少接種了兩劑新冠疫苗。在研究期間，感染組的參加者均沒有接種疫苗。結果顯示，參加者母乳中的新冠病毒中和抗體水平，於感染後或接種疫苗後均迅速增加；達到頂峰後，兩組參加者的 IgA水平和抗體結合細胞的能力均隨著時間逐漸下降。

研究亦發現在接種第一劑新冠疫苗後約150日，抗體將跌至無法偵測的水平。若接種了疫苗加強劑，即第三劑疫苗，可有效維持母乳的中和IgA分泌。

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤教授表示，有關研究證明接種新冠疫苗加強劑可有效激發母乳分泌出中和抗體。這表明接種疫苗對維持母乳的中和抗體水平有重要性，可以為嬰幼兒提供保護。