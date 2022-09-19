中大醫院現調亂嬰兒事件　衞生署已收呈報　餵哺母乳時發現

中大醫院婦產科現調亂嬰兒事件！衞生署回覆查詢時表示，署方於9月16日接到香港中文大學醫院呈報一宗在餵哺母乳時，錯誤識別新生嬰兒母親的個案。衞生署現正進行調查，並已要求院方於四星期內提交詳細報告，及跟進調查結果。

院方指當天下午，一名職員將一位新生嬰兒錯誤地送到另一位母親床邊，大約兩、三分鐘後發現身份出錯，職員已立即將嬰兒交回其母親，該名職員已被暫停所有直接護理初生嬰兒的職務。院方向兩位媽媽致歉。



中大醫院婦產科現調亂嬰兒事故，。（資料圖片／龔嘉盛攝）

衞生署要求院方四星期內提交詳細報告

中大醫院婦產科出現調亂嬰兒事件，衞生署回覆查詢時表示，署方於9月16日接到香港中文大學醫院呈報一宗在餵哺母乳時，錯誤識別新生嬰兒母親的個案。衞生署現正進行調查，並已要求院方於四星期內提交詳細報告，及跟進調查結果。

中大醫院：職員將新生嬰兒誤送另一母親床邊

中大醫院表示，當天下午，職員將一位新生嬰兒錯誤地送到另一位母親床邊。大約兩、三分鐘後發現身份出錯，職員已立即將嬰兒交回其母親。嬰兒經檢查後情況正常，院方並詳細向兩位受影響的母親及其家人交代事件，並向他們致歉。事件中的兩位母親及其嬰兒亦已分別於9月17日及9月18日出院。

院方表示，事故發生後已迅速按機制，於四小時內主動呈報衞生署，並於翌日（9月17日）向衞生署交代詳情，衞生署已於今早（19日）到醫院相關病房巡查了解事件。院方亦成立小組調查事件，會在四周內呈交詳細報告。

病房前線職員本月再接受病人身份核對能力評估

院方稱在事故後，該名職員已被暫停所有直接護理初生嬰兒的職務。院方已向相關病房的職員重新強調正確的母嬰身份核對程序，並加強臨床督導，於9月內為相關病房的所有前線職員，重新進行病人身份核對能力和程序作評估審核，避免同類事件再次發生。

伊利沙伯醫院2009年曾錯調兩名女嬰身份。（資料圖片/馮國良攝）

伊利沙伯醫院2009年錯調兩名女嬰 涉人為失誤

要數到上一次調亂嬰兒事件已經是2009年，伊利沙伯醫院曾錯調兩名女嬰的身份，當時產後病房職員並沒有根據既定程序，在沒有清楚核對兩名女嬰手上的識別標籤下，就把二維條碼的識別標籤錯誤地戴在兩名女嬰腳上。

婦產專科醫生：事件嚴重，必然涉及人為疏忽

婦產專科醫生林兆強表示，一般而言，扣在嬰兒的手環資料會有母親的名字及身份證，醫生在協助孕婦分娩前都會先向孕婦核對資料，而在分娩後亦會在母親面前為嬰兒扣上手環，而嬰兒的手環會在出院後才剪去，以確保不會出現錯誤。他續指，現時不論在公立或私家醫院，都會確保一個產房同時只會為一個孕婦接生，故很少會有調亂嬰兒的情況。

他又指，由於醫生會允許部分即使有傳染病的孕婦餵哺母乳，如乙型肝炎等，如新生嬰兒誤食他人母乳，有可能會感染到傳染病。他認為事件嚴重，必然涉及人為疏忽，「正正係以前成日出事，所以我哋放咗好多心機去改善，係唔應該出錯。」