國產客機C919｜今起商業模式飛滬港　飛機租賃協會料9月歐盟認證

中國東方航空宣布從今日（1日）元旦起，啟用國產大型客機C919執飛上海虹橋至香港的部份往返航線。香港飛機租賃和航空融資協會會長許漢忠昨日（2024年12月31日）表示，C919的組裝方式與波音、空中巴士相近，但機艙設計更寬闊，每三個連位之中，中間座位更寬敞。他預計如一切正常，C919將於今年9月取得歐盟認證，相信有助增加其認受性，走入國際市場。



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會長許漢忠：C919研發10年始取得國家民航局認證

香港飛機租賃和航空融資協會會長許漢忠表示，C919自2007年開始做科研，曾進行多次測試，研發10年始取得國家民航局認證。他指，目前C919已接獲1,300多張訂單，涉及30多間航空公司或飛機租賃商，發展勢頭良好。

香港飛機租賃和航空融資協會會長許漢忠表示，C919的組裝方式與波音、空中巴士相近，但機艙設計更寬闊。（黃寶瑩攝）

組裝與波音和空中巴士相近 機艙設計更寬敞

許漢忠說，C919的組裝方式及外觀，與波音和空中巴士相近，但C919的機艙設計更寬闊，舒適度更高，舉例每排六個座位，每三個連位之中，中間座會更寬敞。他強調目前C919運行百分之百暢順，國內對安全要求「嚴中之嚴」，因此對其有信心。

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盼港支援C919走進國際市場

許漢忠指因物流供應緊張，C919尚未取得國際認證，故其供應數量有限，目前大部份航線只在國內營運。不過如一切正常，他預計C919將於今年9月取得歐盟認證，有助增加其認受性，令日後在其他國家通過認證時會更為順利。

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香港是C919在內地以外的首個航點。許漢忠說，香港是國際金融、貿易及航空中心，加上政府早前通過飛機租賃稅務寬減條例，相信本港有優勢推動飛機租賃及融資，與愛爾蘭及新加坡競爭，並在國家民航發展飾演獨特地位，支援C919走入國際市場。他又說，C919製造商中國商飛正積極參與香港市場，舉例2024年在港成立客戶服務辦事處，足見香港扮演重要角色。

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