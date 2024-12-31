牙科街症｜8人爭1名額　陳凱欣：未解決睇牙難　倡增牙醫培訓名額

衞生署牙科街症服務診所周一（30日）起轉為網上登記，再抽籤分配3間診所開放的88個名額，首日接獲686宗登記，即大概每8人爭1個名額。社區組織協會幹事彭鴻昌指，網上登記雖令市民免受排隊候診之苦，但仍未解決名額不足的核心問題。衞生事務委員會主席陳凱欣建議政府研究增加牙醫培訓名額，從而紓緩衞生署牙醫不足情況。



衞生署首日接獲686宗街症登記，即約每8人爭1個名額。（資料圖片/廖雁雄攝）

社區組織協會幹事彭鴻昌指出，雖然網上登記能避免市民「 日曬雨淋」地排隊候診，但並無減少市民看街症的需求。部份有嚴重牙齒問題的市民，以往若早些排隊便能有籌，但轉為網上登記後，有可能連續數次無法中簽，或會延誤治療，導致問題愈發嚴重。

社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為，轉網上登記後，市民有機會連續數次無法中簽，可能延誤治療，導致問題愈發嚴重。（資料圖片/黃浩謙攝）

他續指，牙科街症的核心問題是名額不足，牙醫人手短缺。他預計，明年政府容許非本地培訓牙醫來港執業，以及安排牙科應屆畢業生到衞生署實習後，或可紓緩人手問題。另外，明年政府推出「社區牙科支援計劃」，協助基層市民接受牙科服務，有可能分流街症輪候人數。

彭鴻昌表示，現時登記街症不設任何門檻，市民如有不適即可登記，但街症僅提供拔牙及止痛的基本服務，未必符合市民需求。市民如不清楚街症服務範圍，有可能會盲目排隊。他建議衞生署加強宣傳其服務範圍，以便市民決定是否登記街症。

陳凱欣表示，轉為網上登記只改變了排隊方法，並未解決牙醫不足所導致「睇牙難」的根本問題。（資料圖片）

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣表示，轉為網上登記只改變了排隊方法，並未解決牙醫不足所導致「睇牙難」的根本問題。她指，現時香港每年只有約90個牙醫本科培訓學額，而2023/24年度衞生署牙醫空缺率達約28%，共有102空缺。她建議政府思考如何增加牙醫培訓名額，紓緩衞生署牙醫不足情況。

另外，她指衞生署現有約300名牙科治療師，負責為小學生提供牙科保健服務。她建議衞生署研究擴展其職責，讓他們參與街症服務，減少人手負擔。