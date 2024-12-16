政府免費牙科懶人包｜牙科街症12.30轉網上登記｜附名額+抽籤安排

政府牙科街症網上預約｜衛生署近日宣佈將會在12月底推出全新牙科街症網上登記系統，並將其中50%優先分配給65歲或以上的長者，方便長者更輕鬆預約牙科服務。《香港01》「好食玩飛」頻道整合政府牙科街症網上預約新系統的登記流程、抽籤方式、登記時段、名額公布等詳情，即看內文！



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政府牙科街症12.30轉網上預約 一半名額優先分配予長者

衛生署宣布將在2024年12月30日起，推出全新牙科街症網上登記系統，以網上登記系統取代市民親身到牙科診所排隊取籌，減省輪候時間。

網上登記系統系統會以電腦抽籤方式分配牙科街症名額，當中有一半名額會優先分配給65歲或以上的長者。因應網上預約系統的推出，衞生署亦將於12月30日起，停止牙科街症服務的初步登記安排。

政府牙科街症將於12月30起轉為網上預約。

政府牙科街症預約流程＋抽籤安排

如何登記？

市民可於2024年12月30日起，於每日早上9:30至11:30，透過醫健通流動應用程式登入衞生署牙科街症網上登記系統，登記翌日的牙科街症服務。

已登記醫健通的市民及其家人或照顧者亦可透過醫健通流動應用程式取覽相關到診紀錄。

如何抽籤？

市民實名登記後，系統會以電腦抽籤方式分配牙科街症名額。有一半名額會優先分配給65歲或以上的長者。

何時公布抽籤結果？

成功獲分配名額的人士會獲發手機短訊通知，市民亦可於同日下午12時30分後登入系統查詢抽籤結果。

經網上登記並獲發手機短訊通知獲分配牙科街症名額的市民，可於指定時間到指定的牙科診所接受服務。

如何查詢抽籤餘額？

若抽籤後尚有餘額，登記系統會同時公布相關牙科診所的名單，市民可在同日下午2時至5時，或於牙科街症服務當日早上7時45分至9時15分，致電服務熱線以先到先得方式預約，詳情將於登記系統網站公布。

免費牙科街症提供甚麼服務？

衞生署透過轄下其中11間政府牙科診所劃出特定時段為市民提供免費牙科街症，服務包括治理急性牙患、處方藥物止痛、治理口腔膿腫和脫牙。

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