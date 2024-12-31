牙科街症抽籤｜首日686宗登記超額近7倍　荃灣診所最激11人爭一位

衛生署11間牙科街症服務診所，周一起（30日）改為網上登記，再抽籤分配今日（31日）的牙科街症名額。衞生署今日表示，首日接獲686宗登記，超過四成為長者，而市民親身前往牙科診所由職員協助登記的有42宗。對於有長者到九龍城牙科診所登記時，診所職員聲稱沒提供現場登記服務，衞生署回應指，九龍城牙科診所牙科街症時段為周一及周四，即有需要市民須明日（1月1日）才可登記，而據初步了解，不排除是前線人員未能清楚表達信息，引致誤會。



以往市民要到牙科診所，輪候籌號。（資料圖片/梁鵬威攝）

牙科街症網上登記時間由每天上午6時至上午11時30分，市民可透過「醫健通」流動應用程式，或衞生署網頁實名登記政府牙科診所下一個工作天的牙科街症服務。

首日中籤者逾六成為長者

衞生署回覆查詢時稱，昨日上午11時半截止網上登記時，共接獲686宗登記，年滿65歲長者佔46%（315人）；市民親身前往牙科診所由職員協助登記的有42宗。至於88個中籤名額中，長者佔67%（59人）。

周一開放供市民登記抽籤今日提供服務的，包括粉嶺健康中心、荃灣及元朗政府合署牙科診所，三處分別有25個、42個和21個名額。衛生署稱接獲686宗登記中，有128宗、431宗及127宗以粉嶺、荃灣、元朗診所作第一意願。

系統在中午12時前已經完成抽籤，並發出短訊給中籤人士。在抽籤後，三間診所均已全部滿額，沒有餘額。

九龍城診所職員稱無現場登記 衞生署稱周三才開始 前線表達惹誤會

衞生署早前表示，任何人士如果需協助登記，可於早上8時半至11時半，前往任何一間牙科街症服務診所由職員現場登記，毋須使用自己的手機或電腦。

有傳媒報道，有長者到九龍城牙科診所登記時，診所職員聲稱沒提供現場登記服務，須要下載醫健通自行處理預約。衞生署回應指，九龍城牙科診所的牙科街症時段為周一上午及周四上午，有需要市民須周三（1月1日）才可登記。據初步了解，不排除是前線人員未能清楚表達信息，引致誤會。

衞生署稱，已再次提醒各牙科診所的職員有關新措施，各單位會竭力協助為有需要的市民進行登記和使用登記系統。署方又稱，已將有關簡報及示範短片上載至牙科街症服務網頁，供公眾閱覽。

以往市民要到牙科診所，輪候籌號。（資料圖片/廖雁雄攝）

一半名額預留給65歲或以上長者優先抽籤

衞生署早前表示，每人每日只能登記一次，系統將以電腦自動抽籤形式分配名額，中籤人士將獲發手機短訊通知。即日起，亦會暫停親身前往牙科診所排隊初步登記取籌安排。

市民若需要協助登記，可於早上8時30分到11時30分，前往任何一間牙科街症診所，由職員現場登記。或在辦公時間，到各地區康健中心或地區康健站、社署轄下的長者鄰舍中心及長者地區中心、區議員辦事處、地區關愛隊以及由15間社福機構或非政府組織設立的牙科診所協助。

衞生署表示，為特別照顧有需要的長者，一半名額會預留給65歲或以上的長者優先抽籤，而第一輪未獲分配優先籌的長者，亦會與其他已登記的人士一同以電腦自動抽籤方式分配餘下名額。該署會加派人手協助有需要的市民登記及使用牙科街症服務網上登記系統。

牙科街症網上登記投入服務，即日起亦暫停親身前往牙科診所排隊取籌安排。(資料圖片)

手機短訊通知成功獲分配名額人士

發送人名稱 : 「#DH-DENT GP」

• 或於同日下午12:30 後進入系統查詢結果

• 或於上午 9:00 至下午 5:00 辦公時間內致電熱線2892 2111 查詢

• 成功獲分配名額的人士，請帶同用作登記的身分證明文件，於指定日期及時間，到指定的牙科診所接受服務

