國產客機C919｜工程師學會：全港僅一人完成維修訓練　正陸續培訓

中國東方航空宣布從今日（1日）元旦起，啟用國產大型客機C919執飛上海虹橋至香港的部份往返航線。香港工程師學會航空分部主席陳偉光表示，目前全港只有一名持牌工程師完成C919的機型維修訓練，人手暫未能應付維修工作，本港正陸續培訓相關維修人才，現階段會由航空公司安排內地工程師「跟機」抵港，協助檢查維修。



他又說，對C919的安全充滿信心，因其取得中國民航局的適航認證，涉及3,000多項審定測試，整個過程以年計，認為不會有安全問題。



▼2023年12月16日 國產飛機C919飛越維港上空▼



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香港工程師學會航空分部主席陳偉光表示，樂見有新機種飛抵香港，為業界打開眼界及開拓生意，他舉例有機構今年10月與中國商飛簽署合作備忘錄，期望中國航空業繼續穩健發展。

全港僅一工程師完成C919機型訓練 工程師學會：並非罕見

不過，他指針對維修C919機型的人才培訓尚未「到位」，全港目前只有一名持牌工程師完成C919的機型維修訓練，人手未能應付維修工作，現階段只能做維護工序，包括機艙清潔等。因此，航空公司會另行安排內地工程師跟隨客機抵港，協助檢查維修。

他解釋，其實這個情況並不罕見，若涉及位置較偏遠的機場，也會有工程師「跟機」檢查。此外，當波音有新機種飛抵香港，亦有類似安排。他說，現正陸續進行C919的機型人手培訓，並須由多方協作，機型訓練由飛機製造商提供，整個安排則由航空公司及維修公司等協辦。

他說，在起始階段，C919只會在港逗留一個多小時，待乘客上落飛機，因此維修工序不會太多。他又指，東航因應新航線，亦為本港的航空界單位提供適量零件。

香港工程師學會航空分部主席陳偉光身在C919模擬駕駛艙。（受訪者提供）

取認證須通過3000多項測試 陳偉光：對C919安全有信心

陳偉光表示，對C919客機安全有信心，因它取得中國民航局的適航認證，其審定過程繁複，涉及3,000多項測試，整個過程以年計。他又指，其審定標準與外國民航局的要求相近，而且中國有不同環境及地貌可供測試，包括嚴寒天氣、酷熱沙漠等。如通過所有測試，他認為C919「絕對唔會有任何安全問題。」

他續說，C919已投入服務超過一年半，暫未見出現異常，故不感擔心。他又指，本地維修公司與中國商飛有多年合作經驗。

▼2023年12月12日 國產客機C919及ARJ21首度飛抵達香港國際機場▼



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對於近日韓國空難，他期望航空業界能增加培訓，並指超過八成半飛機事故是人為因素，而非飛機設備出問題。