除夕｜數千人下午已到尖沙咀等睇煙花　內地客憂來晚了看不到美景

2024年踏入尾聲，旅發局今（31日）舉辦除夕煙花匯演，吸引大批市民及遊客來到尖沙咀海旁觀看。傍晚時份，已有數千人聚集在海旁附近，爭取有利位置觀賞煙花。警員亦在場戒備、維持秩序。



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跨年倒數煙花匯演今晚凌晨0時才會在維港上演，歷時12分鐘，但傍晚約6時，尖沙咀海旁附近已逼滿人群，估計在場有數千人等候觀賞煙花。人群中不乏遊客的身影，當中以內地客為主，亦有不少外籍遊客。

警方在科學館對出位置設封鎖線，有警員在場戒備、維持秩序，現場又有廣播呼籲拍完照的市民及遊客繼續往前走，避免阻塞通道。

在尖沙咀海旁，前排位置已擠滿等候跨年煙花的市民及遊客，不少人更席地而坐。人群中的行走通道亦被擠得水洩不通、難以通過；有警員在場呼籲遊客向前走，不要在行人通道停留。

深圳遊客下午到場 擔心「來晚了之後，美的風景就看不到了」

深圳遊客王小姐與友人，於下午2時來到尖沙咀海旁等候看煙花，笑言「因為來晚了之後，美的風景就看不到了」。她擔心煙花結束後過關會很擁擠，因此打算留港兩天，明天才回到深圳。王小姐續指，這是她第一次來到維多利亞港看煙花，因此感到非常開心。

深圳遊客王小姐表示，這是她第一次來到香港觀賞煙花，感到非常開心。(董素琛攝)

在上環上班的曾先生下午4時下班，吃過飯後約5時許來到尖沙咀等候看煙花，指當時海旁位置已經聚集了很多人。曾先生特意帶備相機來拍攝煙花；並席地而坐，對能夠看到跨年煙花表示開心，笑說不覺得等待很累，並指「因為有得坐」。被問及煙花結束後，會否擔心要很長時間才能離開現場，曾先生直言「預咗」，又預料要到凌晨三時才能回到家中。

居於葵涌區的梁先生與太太、兒子、兒子的同學於下午6時來到尖沙咀。梁先生稱以往曾到此地看煙花，認為今天的人流比他想像中少。談及想看到的煙花圖案，他笑言「有得睇到煙花已經好開心」。梁先生一行人於入場前已經用餐，不過亦預備了大量乾糧與水，以便稍後感肚餓時充飢。他又估計，煙花結束後要「兩個鐘頭先可以塞到出去」，但直言已有心理預備。