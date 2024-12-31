除夕倒數2025｜康文署籲慶祝除夕新年勿做垃圾蟲 否則可罰$3000
撰文：陶嘉心
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說新年快樂Happy New Year時謹記保持地方清潔，否則隨時破財。今日除夕（31日）康樂及文化事務署提醒市民晚上慶祝除夕新年時，請保持地方清潔，愛護公物，將垃圾放置在垃圾箱內，並指亂拋垃圾會被定額罰款3,000元。
▼2024年1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼
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文化中心廣場、梳士巴利花園及尖沙咀海旁人多 康文署籲遵守指示
康文署又指，尖沙咀香港文化中心廣場、梳士巴利花園及尖沙咀海旁，以及港島北海旁一帶人多擠迫，前往該處的市民要特別小心，並應遵守在場工作人員指示，留意安全。
▼2024年1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼
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▼2024年1月1日元旦凌晨 蘭桂坊人群共興2024年到來▼
▼迎2024年「香港跨年倒數」煙花匯演逐幕睇▼
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▼2023年12月31日除夕晚上 大批市民及遊客在金鐘添馬公園等候倒數▼
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▼2023年12月31日除夕晚上 維港兩岸海旁民眾等候倒數煙花匯演▼
▼2023年12月31日除夕晚上 外出迎新年市民逼爆尖沙咀街道▼
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