除夕倒數2025｜康文署籲慶祝除夕新年勿做垃圾蟲　否則可罰$3000

撰文：陶嘉心
出版：更新：

說新年快樂Happy New Year時謹記保持地方清潔，否則隨時破財。今日除夕（31日）康樂及文化事務署提醒市民晚上慶祝除夕新年時，請保持地方清潔，愛護公物，將垃圾放置在垃圾箱內，並指亂拋垃圾會被定額罰款3,000元。

▼2024年1月1日元旦凌晨　尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼　

+3

文化中心廣場、梳士巴利花園及尖沙咀海旁人多　康文署籲遵守指示

康文署又指，尖沙咀香港文化中心廣場、梳士巴利花園及尖沙咀海旁，以及港島北海旁一帶人多擠迫，前往該處的市民要特別小心，並應遵守在場工作人員指示，留意安全。

煙花迎2024　有市民讚尾聲「好靚好複雜」　散場時仙氣女警成焦點2024元旦｜中環蘭桂坊人頭湧湧　氣氛熾熱歡呼聲長達10秒未停止除夕倒數2024｜截至10時逾22.3萬旅客訪港　創2023年單日新高

▼2024年1月1日元旦凌晨　市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼

+7

▼2024年1月1日元旦凌晨　蘭桂坊人群共興2024年到來▼

▼迎2024年「香港跨年倒數」煙花匯演逐幕睇▼

+2

▼2023年12月31日除夕晚上　大批市民及遊客在金鐘添馬公園等候倒數▼

+7

▼2023年12月31日除夕晚上　維港兩岸海旁民眾等候倒數煙花匯演▼

▼2023年12月31日除夕晚上　外出迎新年市民逼爆尖沙咀街道▼

+8
除夕倒數2024｜蘭桂坊夜繽紛　深圳客讚氣氛濃：還保留聖誕的餘溫除夕倒數2024｜蘭桂坊協會指酒吧訂枱爆　居酒屋嘆不似如期般旺財
+6
除夕倒數2024｜警方料維港兩岸賞煙花人數與國慶煙花42萬人相若除夕｜河北旅客首次來港　為睇維港煙花　早14小時尖沙咀海旁霸位除夕倒數2024｜史上最大型維港煙花匯演　10大觀賞地點攻略除夕煙花匯演｜金楓煙花與哈哈笑維港綻放　會展巨型倒數鐘迎20242023倒數｜除夕煙花料歷時12分鐘史上最長　3港島地標有許願流星除夕倒數2024｜尖東愈夜愈爆　首訪港深圳女客等煙花：現場更隆重除夕倒數2024｜拍攝煙花匯演注意　搶先睇16場電腦模擬圖2023年7192萬港人人次出境　北上逾半億　南下內地客人次僅及一半
元旦除夕倒數
旅遊發展局
維港煙花
煙花