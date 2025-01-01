北都｜片區開發3試點最快2025年招標　發展局邀開發商交意向書

港府計劃在北部都會區試行「片區開發」部份式，發展局周二（12月31日）公開3個試點，並邀請市場3個月內提交意向書，目標是2025年下半年起陸續招標。意向書邀請文件就每個試點提出「基線情景」，說明具體發展要求，方便有興趣的開發商提出意見。為幫助發展商更了解計劃，發展局將於1月16日就邀請意向書舉辦簡介會。



北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

3個試點分別位於洪水橋/厦村新發展區、粉嶺北新發展區，以及新田科技城，全部均包括私營房屋用地，各有定位。發展商須為片區內所有土地平整和建設基礎設施，然後可保留住宅用地自行發展，以及在完成興建部份公共設施，如道路、休憩用地等後交回政府管理。

不同試點有不同的發展要求，意向書邀請文件列出各試點的「基線情景」，列出用地/街道面積及具體要求等細節。當局指出，根據顧問分析，三個試點的「基線情景」財務上可行，能於10年或更短時間完成發展。

此外，當局也擬出初步問題，藉此收集更多意見。例如「目前不少工業設施例如物流倉儲位於市區。如何透過片區開發鼓勵這些設施遷至北都，讓產業有更大空間升級轉型和更新設施外，亦能騰空市區用地作其他對社區更有裨益的用途？」、「片區發展年期較長，成本及風險也較高。除傳統一次過先繳付全數地價的安排外，是否應考慮如提供分期繳付地價安排，又或前期支付較低地價，但日後與政府分紅？」

圖為粉嶺北新發展區試點。（發展局文件圖片）

圖為粉嶺北新發展區試點的「基線情景」中，有關部份地 / 街道面積及對發展商的要求。（發展局文件圖片）

粉嶺北新發展區試點15.9公頃 供逾3萬個公私營房屋單位

粉嶺北新發展區片區試點總面積約 15.9 公頃，目標在2025 年招標。涉及：9 幅用地（包括 3 幅住宅用地、1 幅物流設施用地、 1 幅巴士廠用地、1 幅政府、機構或社區用地、1 幅鄉村遷置用地及 2 幅 休憩用地）及 1 條區內道路。

該試點定位為的「口岸商貿及產業區」，是未來10年 的房屋供應重鎮之一，提供逾3萬個公私營房屋單位。此外，新發展區毗鄰文錦渡路的地方已預留一幅約 5.2 公頃的物流設施 用地，利用鄰近文錦渡和香園圍口岸的優勢，發展物流業務。

圖為新田科技城片區試點。（發展局文件圖片）

圖為新田科技城片區試點的「基線情景」中，有關用地 / 街道面積及對發展商的要求。（發展局文件圖片）

新田科技城片區試點18.6公頃 包括3幅創科用地

新田科技城片區試點總面積約18.6公頃，最早招標時間定於2026年。涉及10幅用地（包括3幅住宅用地、3幅創新及科技用地、3幅政府、機構或社區用地及1幅休憩用地）。

該試點定位為北部都會區的「創新科技地帶」，包括河套區港深創科園在內，提供300公頃的創科用地，突破本港創科土地不足的瓶頸，並與深圳科創園區產生協同效應。

新田科技城坐落北環線及北環線支線交滙處，第一期第一階段的工地平整和基礎設施工程預計於2024年底展開，目標是於2026年年底平整首批創科用地，科企進駐將帶動住宅需求。預計首批居民於2031年遷入。區內亦會設置由鄰近活化河道而成的藍綠休憩空間，以及重點文化康樂設施。

圖為洪水橋 / 部份部份新發展區片區試點。（發展局文件圖片）

圖為洪水橋 / 部份部份新發展區片區試點的「基線情景」中，有關部份地 / 街道面積及對發展商的要求。（發展局文件圖片）

洪水橋/厦村新發展區試點12.5公頃 定位高端專業服務和物流樞紐

洪水橋/厦村新發展區片區試點的總面積約12.5公頃。爭取於2026年招標。涉及8幅用地（包括2幅住宅用地、3幅企業及科技園用地、2幅政府、機構或社區用地及1幅休憩用地）、1條區內道路及1條步行街。

該試點定位為「高端專業服務和物流樞紐」，可藉着鄰近深圳南山區及前海合作區的優勢，以及未來有跨境鐵路連接的便利，發展高端專業服務（如金融、財富管理、法律等）及跨境物流。