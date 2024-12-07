北都｜蔡冠深：企業簽意向書展示團結　最終不投資應不會有後果

政府上月底邀請企業簽署支持和參與北部都會區發展意向書，身兼全國政協常委的香港中華總商會會長蔡冠深形容做法有助展示團結，至於企業是否投資會「各自計數」，也不認為最終不投資會有任何後果，畢竟香港是自由社會。他又不認為中央對北都的發展有擔心。



蔡冠深。（資料圖片/黃浩謙攝）

有份出席港澳辦主任夏寶龍上月初在深圳主持香港企業家座談會的蔡冠深，接受有線新聞節目《有理有得傾》訪問時說，夏寶龍在座談會上希望企業推動本港創科發展，北部都會區其中一部分有龐大商機。及後，港府邀請企業簽署參與北部發展意向書，會否反映中央也對北都的發展有擔心，他認為不存在中央擔心的問題，只是展示團結。

行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄11月29日出席企業參與北部都會區發展簽署儀式。（黃浩謙攝）

企業最終不投資北都等同沒跟中央指示？

被問及本港企業如果最終不投資北都會否等同沒有跟從中央指示，或有任何後果？他指；「我想未必的」，因為簽意向書等於大家都有這個意願去投資，把事情做好，是大家團結和合作的一個信息。他又說，意向書沒有約束力，「大數」是為了香港的整體發展，應該如何共同做好這個北部都會區。

他解釋，因為現在說南金融做得很好，北創科是一片白紙，要一起眾志成城做好它，水漲船高，這盤「大數」就可以了，至於「小數」就是企業各自去計 ，畢竟香港是自由社會。

他強調，表達有意參與發展的有國企、內地企業和本地企業，當有商機時，大家都會有興趣投資，香港是國際城市也許能吸引外資也參與。蔡冠深又稱，若政府能提供稅務優惠，可以提升項目的吸引力，因為大家計數更容易。

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

特朗普明年上場 本港企業開拓新市場正是求變

至於香港要如何應對特朗普明年上任美國總統，蔡冠深說夏寶龍在座談會上沒有具體指示，因為怎樣對應是企業自己的事 ，但在這麼敏感複雜的情況下，企業要找新的定位 ，譬如可以另謀發展東南亞、南美和中東市場，這些正是企業求變，他又補充不要忘記香港還有一個更實在、更龐大的內地市場，單是大灣區已有一個逾八千萬人口的富裕市場。

他說，中總也有向外例如日本、歐洲等宣傳香港的實際情況，包括「一國兩制」沒有改變。