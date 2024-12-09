北都辦：首兩個片區試點爭取明年下半年招標　有信心不會流標

政府擬在北部都會區設立3個「片區開發」試點。北都統籌辦事處主任丘卓恒接受報章專訪時表示，其中洪水橋／厦村和粉嶺北項目已完成規劃程序，亦接近完成收地，會爭取明年下半年招標，新田科技城仍未收地，預料最快2026年招標。 被問到項目一旦流標，政府有否應變方案，丘表示，顧問評估3個試點在財務上可行，現市況下仍「計得掂數」，有信心不會流標，但政府會做市場調查，再校正招標內容。



北部都會區洪水橋/廈村片區試點規劃。（發展局文件）

北部都會區新田科技城片區試點規劃。（發展局文件）

北部都會區粉嶺北片區試點規劃。（發展局文件）

丘卓恒接受《明報》訪問時指，商界對北都有期望，加上未來息口有下行趨勢，政府對前景審慎樂觀。他有信心北都未來將推出更多片區試點，與賣地及原址換地模式並存，但暫時未有時間表，又強調並非整個北都均以片區開發，北都以外的其他地點，未有計劃以片區模式發展。

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒。（政府新聞處）

至於有發展商質疑片區試點的土地用途遭「框死」，丘卓恒回應指城規制度容許適度調整，例如樓宇高度，但仍要向城規會申請獲批；至於能否改變土地用途，他指今次推出片區的大原則是要按法定城規圖則發展，認為發展商「一定會計好條數」。他指，即使近年市道稍為下行，仍有原址換地項目達成協議，包括古洞北及粉嶺北，片區加入基建設施並非新的做法，只是「再大膽少少」，認為發展商會接受。