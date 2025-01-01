淺水灣元旦冬泳逾1200人參與　骨癌截右腿泳手：慢慢玩享受下凍水

一年一度元旦冬泳今日元旦（1日）在淺水灣泳灘舉行，今屆有逾1,268人參賽。今年氣溫較去年稍涼，但仍無阻一眾健兒的參賽決心。有參賽泳手因骨癌截斷右腳，並憶述當年治療師鼓勵他外出，現在他幾乎每年都會參加冬泳，「會慢慢玩，享受下凍水」。



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第49屆元旦冬泳拯溺錦標大賽今日舉行，比賽路線與往屆相同，由中灣出發至淺水灣石堤，全程600米。今屆賽事有逾1268人參加，較去年多。最年輕泳手為6歲李駿𤋮，最年長為78歲劉冬榮。賽事分為奪標組及暢泳組，由入境處處長郭俊峯擔任主禮嘉賓。

今早天氣清涼，早上8時淺水灣錄得17度，較去年稍低，其間更下起毛毛細雨，但仍無阻大批健兒參賽的決心。不少泳手提早到場熱身，有人披上錫紙毯、甚至垃圾膠袋保暖，也有人在身體搽上凡士林以免遭刮傷。適逢元旦，現場籠罩新年氣氛，終點觀音寺附近有「財神」與市民拍照，也有泳手在身上塗寫「Happy New Year」。

現年76歲的廖先生是第二位最年長的參賽者。他賽前向記者表示，今年參加了暢泳組，能夠完成賽事已經很滿足。他說，自己每日都會游泳，是唯一的興趣。他去年同樣有參加冬泳，認為今日天氣稍涼，但相信水溫與去年相若。

因骨癌截斷右腳的湯先生今年亦有參賽，他說，自1983年開始游泳，幾乎每年都會參加冬泳，現時不會追求成績，自在參與，「會慢慢玩，享受吓凍水」。他憶述癌症治療期間，治療師鼓勵他外出，後來截斷右腳後首年參賽，該治療師亦有到場頒獎。他說，新一年希望繼續游泳，身體健康。