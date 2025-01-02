名校移民潮退學率｜皇仁港華降至低於2%　聖保羅男女上學年走60人

近年移民潮令本港學生流失，部分名校一度出現退學潮。根據各校往年及最新學校報告（2023/24學年，上學年），官校皇仁書院及另一傳統名校香港華仁書院的退學率,已由超過6%，降至低於2%；直資名校聖保羅男女中學也有改善，由曾一年走逾百名學生，到上學年減至60人，退學率約5%。



香港華仁書院2023/24學年退學率回落至1.8%。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

香港華仁書院退學率達約8.06%

移民潮下，多間名校中學一度出現退學人數增加，至最近一兩年情況有所回落。根據中學近年學校周年報告，香港華仁書院在2021/22學年退學率達約8.06%，較2020/21學年的約5.3%大幅上升；其後2022/23學年回落至5.15%，上個學年再下跌至1.8%，比2020/21學年少3.5個百分點。

皇仁書院上個學年退學率下跌至低於2%。（資料圖片 / 吳綽詩攝）

皇仁書院退學率曾達6.5% 英皇書院最高3.7%

皇仁書院上學年的退學率也大幅下降。2021/22學年其退學率曾升約1個百分點至6.5%，2022/23學年回落至約4.5%，上個學年繼續下跌至低於2%。

英皇書院的退學率也回落至接近2019/20學年水平。2019/20學年其退學率是2.3%，之後三個學年分別為3.3%、3.7%及3.5%，直至上個學年，明顯回落至2.4%。

英皇書院退學率明顯回落至2.4%。（資料圖片）

聖保羅男女中學曾有逾百人同學年退學

至於在2019/20學年逾百人退學的聖保羅男女中學，至2022/23學年大幅減至65人退學。上個學年退學人數相若、有輕微下跌，在1,193學生中，一共60人退學，比率約5%。

聖保羅男女中學上學年一共60人退學。（資料圖片 / 張浩維攝）

聖若瑟書院的退學率，亦由2020/21學年的約12.5%，逐年下跌，2021/22降至11.6%，在2022/23減至7.2%，校方在2023/24學年年報未提供退學率。