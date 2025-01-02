《選擇》月刊網上版｜即日起免費開放　每月出版日中午有最新內容

消委會今日（2日）公布，為迎合大眾搜尋資料及閱讀模式的轉變，在1976年創刊的《選擇》月刊，由即日起全面免費開放網上版。市民除了能飽覽過去數十年的內容外，每月在出版日（即新聞發布會的中午12時），亦可到消委會網站免費瀏覽及下載最新內容。

消委會為顧客不同社群需要，《選擇》月刊仍印刷限量紙本，以贈閱形式發送到長者中心及公共圖書館等，而領展旗下14個商場在新聞發布會翌日的下午1時，亦會免費派發限量的《選擇》月刊。



消委會的《選擇》月刊由即日起，全面免費開放網上版。（消委會圖片）

每月出版日中午12時網上開放新一期內容

消委會的《選擇》月刊由即日起，全面免費開放網上版。市民可在消委會網站（按此）的「選擇月刊」欄目，觀看免費文章，並可同時免費閱覽及下載第30期起的收費文章，當中涵蓋測試報告、市場速報、投訴實錄、健康錦囊及環保資訊等。網站同時亦加入教學影片，示範網上閱覽或下載文章的每一步。

由1月15日出版的第579期《選擇》月刊起，市民每月可在出版日，即新聞發布會當日的中午12時，在消委會網站免費瀏覽及下載最新一期內容，率先掌握最新的消費資訊，同時支持環保，實踐可持續消費。

市民可在消委會網站的「選擇月刊」欄目，觀看免費文章。（消委會截圖）

領展旗下14個商場設紙本派發點 另送往長者中心等機構

消委會指，為顧及不同社群的需要，《選擇》月刊仍會印刷限量紙本，以贈閱形式發送到長者中心、社區組織及公共圖書館等，供市民閱覽。

領展為消委會免費派發的合作伙伴，每期《選擇》月刊新聞發布會翌日下午1時，旗下14個商場將設立派發點，提供450本印刷版月刊供各地居民取閱。

消委會主席陳錦榮期望《選擇》月刊改為免費閱覽後，可協助廣大消費者做出精明的消費選擇。（資料圖片）

消委會主席陳錦榮︰全城免費是重要里程碑

消委會主席陳錦榮表示，《選擇》月刊全城免費為消委會一個重要里程碑，期望可協助廣大消費者做出精明的消費選擇，提升消費信心，從而燃亮經濟。

《選擇》月刊於1976年創刊，至今印刷及網上版合共已售出超過1,600萬本。消委會表示將繼續與時並進，透過不同渠道教育消費者，保障廣大市民的消費權益。