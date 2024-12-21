皇馬巴塞傳奇球星見面會被指貨不對辦　消委會收一宗投訴涉$6928

「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」球星見面會於周五（20日）舉行，有多名球迷指花費6,880元購買套票，卻因大會安排不周，多名球星在簽名會中途離場，以致未能與所有球星逐一簽名及合照。消委會今晚（21日）指，暫時接獲一宗相關表演賽的投訴，涉款6,928元。



費高（中）以皇馬名宿隊隊長身份率領一眾球星。（資料圖片／廖雁雄攝）

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多名皇馬球迷未能索取簽名合照 球迷會促主辦單位正視

皇家馬德里香港球迷會的成員昨早（20日）參加簽名會時，疑因大會安排不周，以致到場球迷需在隊尾等候，其後更有球星感到不耐煩提早離場，以致多名球迷未能索取簽名合照。該球迷會昨午在社交平台專頁發出聲明，承認發生不愉快事件，並已報警備案，要求主辦單位正視。

消委會今日（21日）傍晚6時正指，暫時接獲一宗相關表演賽的投訴，涉款6,928元。

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公開發售時稱6880元套票包名宿見面

翻查資料，今次傳奇球星表演賽在公開發售時，便設有最貴的6,880元套票供選擇，包括價值2,480元的門票一張，並可自行選擇與皇馬或巴塞名宿見面，再送一套15張皇馬或巴塞球員卡、海報及其他精品。