大灣區青年就業計劃推雙向安排 聘港青企業可聘同量內地青年來港
撰文：石國威
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勞工處今日（2日）公布推出2025年度「大灣區青年就業計劃」，並即日起優化計劃，措施包括今年起將參加「大灣區青年就業計劃」資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷，向企業發放津貼上限則上調至每月12000港元。
同時，港府亦會在「大灣區青年就業計劃」下推出「內地青年來港就業安排」，今年起，參與計劃並聘請香港青年到大灣區內地城市工作的企業，可按相關規定，申請相同數目的內地青年來港工作。
《施政報告2024》將已恆常化的「大灣區青年就業計劃」申請放寬，一直以來，計劃只接受大學畢業生申請，而政府稱見到很多訴求是副學士也希望可申請，因此放寬要求至持有副學位者也可申請計劃。
勞工及福利局局長孫玉菡其後稱，當局亦正在探討一個雙向安排，由只是香港年青人到灣區工作，探討一個安排令同一企業可讓灣區或內地的青年人有機會通過「大灣區青年就業計劃」雙向安排來港實習。
申請資格放寬至副學位 向企業發放津貼上限上調至每月12000港元
至今日，勞工處宣布即日起優化「大灣區青年就業計劃」，申請資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷，而向企業發放的津貼上限則上調至每月12000港元，為期最長18個月。
「展翅青年就業計劃」增大灣區實習機會
「展翅青年就業計劃」資格亦同步放寬，參加者年齡上限放寬至29歲，並會增設大灣區工作實習機會，協助青年提升就業能力及促進青年持續發展。
優化「大灣區青年就業計劃」同時推「內地青年來港就業安排」
至於雙向安排亦落實，勞工處今指，政府會在「大灣區青年就業計劃」下推出「內地青年來港就業安排」，今年起，參與計劃並聘請香港青年到大灣區內地城市工作的企業，可按相關規定，申請相同數目的內地青年來港工作。
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