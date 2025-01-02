大灣區青年就業計劃推雙向安排　聘港青企業可聘同量內地青年來港

勞工處今日（2日）公布推出2025年度「大灣區青年就業計劃」，並即日起優化計劃，措施包括今年起將參加「大灣區青年就業計劃」資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷，向企業發放津貼上限則上調至每月12000港元。

同時，港府亦會在「大灣區青年就業計劃」下推出「內地青年來港就業安排」，今年起，參與計劃並聘請香港青年到大灣區內地城市工作的企業，可按相關規定，申請相同數目的內地青年來港工作。



大灣區青年就業計劃鼓勵企業聘用本地大學畢業生到大灣區內地城市工作。（資料圖片）

《施政報告2024》將已恆常化的「大灣區青年就業計劃」申請放寬，一直以來，計劃只接受大學畢業生申請，而政府稱見到很多訴求是副學士也希望可申請，因此放寬要求至持有副學位者也可申請計劃。

勞工及福利局局長孫玉菡其後稱，當局亦正在探討一個雙向安排，由只是香港年青人到灣區工作，探討一個安排令同一企業可讓灣區或內地的青年人有機會通過「大灣區青年就業計劃」雙向安排來港實習。

申請資格放寬至副學位 向企業發放津貼上限上調至每月12000港元

至今日，勞工處宣布即日起優化「大灣區青年就業計劃」，申請資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷，而向企業發放的津貼上限則上調至每月12000港元，為期最長18個月。

「展翅青年就業計劃」增大灣區實習機會

「展翅青年就業計劃」資格亦同步放寬，參加者年齡上限放寬至29歲，並會增設大灣區工作實習機會，協助青年提升就業能力及促進青年持續發展。

優化「大灣區青年就業計劃」同時推「內地青年來港就業安排」

至於雙向安排亦落實，勞工處今指，政府會在「大灣區青年就業計劃」下推出「內地青年來港就業安排」，今年起，參與計劃並聘請香港青年到大灣區內地城市工作的企業，可按相關規定，申請相同數目的內地青年來港工作。