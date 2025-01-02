大灣區青年就業計劃申請｜資格即日起放寬　起薪點、申請方法一覽

勞工處今日（2日）公布推出2025年度「大灣區青年就業計劃」，即日起更優化計劃，將參加資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷，向企業發放津貼上限則上調至每月12,000港元，為期最長18個月。「大灣區青年就業計劃」鼓勵在香港及大灣區均有業務企業，聘請香港青年到大灣區內地城市工作，促進他們的事業發展及大灣區內人才交流，並派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。申請資格、起薪點及相關詳情一文看清。



勞工處1月2日推出2025年度「大灣區青年就業計劃」，即日起優化計劃，措施包括今年起將參加「大灣區青年就業計劃」資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷，向企業發放津貼上限則上調至每月12000港元。（資料圖片/鄧康翹攝）

大灣區青年就業計劃2025｜申請資格

．申請人入職時必須為18至29歲

．持有香港或香港以外高等教育院校頒發的副學位或以上學歷

．為可合法在香港受僱工作的香港居民

．2025年度的應屆畢業生亦可參與本屆計劃

大灣區青年就業計劃2025｜下列情況將不符合資格

．獲得入境事務處批准，根據「非本地畢業生留港／回港就業安排」或其他計劃留港／回港就業的非本地畢業生、根據不同入境計劃申請在香港工作的海外及內地人才，以及以學生簽證來港的青年

．過往12個月曾受僱於同一機構或其相聯公司（包括但不限於附屬公司、合營或聯營公司），不論以全職、兼職或任何形式僱用（以下註明有關在學實習職位的情況除外）

．與機構或其相聯公司的東主、合夥人或董事有直繫親屬關係。

勞工處1月2日推出2025年度「大灣區青年就業計劃」，即日起優化計劃，措施包括今年起將參加「大灣區青年就業計劃」資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷，向企業發放津貼上限則上調至每月12000港元。（資料圖片）

大灣區青年就業計劃2025｜薪金

企業須以不低於月薪18,000港元聘請持有學士或以上學歷的青年，按市場薪酬水平聘用持有副學位的青年

大灣區青年就業計劃2025｜如何申請職位

有興趣參與計劃的青年，可於計劃的專屬網頁瀏覽及搜尋職位空缺，並根據空缺資料上的申請方法，直接向機構申請職位。求職人士請勿電郵履歷表至勞工處。

大灣區青年就業計劃2025｜申領廣東省大灣區青年就業計劃生活補助

在大灣區內地城市就業期間可向廣東省政府申請每人每月最高2,000元人民幣的「大灣區青年就業計劃生活補助」，補貼期限為參加計劃期間，最長不超過18個月。

青年派駐大灣區內地城市工作後，可直接向內地相關辦公單位或網上平台提交申請文件及申領生活補助。根據計劃的「參與機構指引」，機構需協助受聘青年辦理生活補助申請，提供包括僱傭紀錄、加蓋單位公章核實的申請文件等。有關接納生活補助申請與否及／或可獲發放的生活補助金額以廣東省政府相關辦公單位批核為準。

如青年就申請生活補助有疑問，可聯絡勞工處委聘的支援服務機構查詢，電話熱線號碼為（8620）8551 8174，專人接聽時間為星期一至日上午9:00至晚上9:00（由香港工聯會大灣區社會服務社接聽），或致電2969 0460 / 2969 0446聯絡勞工處。

大灣區青年就業計劃2025｜是否須繳納薪俸稅？

津貼目的是鼓勵僱主參與計劃，並彌補僱主培訓青年的額外開支。僱員收取的工資是因受僱工作而獲得的入息（即使部分資金來自計劃下的津貼），須繳納薪俸稅。