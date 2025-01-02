《破．地獄》助不了香港電影票房破地獄　2024年僅13億　13年最差

電影《破．地獄》創下歷年香港電影最高票房的紀錄，但2024年電影業票房收入不理想，根據香港票房有限公司資料，2024年香港票房跌至近13年新低，票房收入倒退至2011年，僅13.4億元，惟一安慰是2024年香港電影的票房收入是自2004年起首次高於荷里活電影。



（《破地獄》劇照）

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電影票房按年跌6.2% 不計2020年、2021年疫情封院13年最差

香港票房有限公司綜合2024年全年港澳兩地電影市道整體情況，其中香港中西票房全年總收入為13.4億元，比2023年的14.3億元下跌了6.2%。香港票房有限公司指，撤除疫情期間不能作直接比較外，香港票房錄近13年新低，收入倒退至2011年。

資料顯示，2020年因受疫情影響戲院被勒令三度停業共116天，全年票房總收入為5300多萬，而2021年停業48天，損失農曆新年黃金檔期，其後有限制觀眾入座率措施，全年票房為12億。

香港電影收入自2004年起首次高於荷里活電影

香港票房有限公司認為，去年電影業票房收入不理想，但可幸的是，香港電影2024年的票房收入較荷里活電影高出5.5%，是自2004年起首次高於荷里活電影。

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2024年香港電影票房三甲中，全年總冠軍為香港電影《破．地獄》，截至12月31日香港票房高達142,263,603元，由於電影仍在上映中，成績或會再創新高；第二名為2024年5月上映的《九龍城寨之圍城》，香港票房達108,448,257元；第三名則為荷里活動畫電影《玩轉腦朋友2》，香港票房達84,526,606元。