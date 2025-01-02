九巴龍運搶人才　1月申請成為全職或5天工作車長　最高獲3萬獎金

踏入2025年，各大公司繼續「搶人才」。九巴及龍運宣布，今個月期間任何人半年內首次申請成為九巴或龍運之全職或五天工作車長，並在2月28日或之前開始接受駕駛訓練，在通過試用期及服務滿一年後，可獲迎新獎金高達接近1.9萬元；未持有巴士駕駛執照人士在考取巴士駕駛執照訓練期間，可享有訓練津貼，假如本身已經持有巴士駕駛執照，更可獲迎新獎金連巴士牌獎金合共高達3萬元。



九巴及龍運新年期間推出新入職車長獎賞，於限期前開始駕駛訓練，可獲迎新獎連巴士牌獎金高達3萬元。（九巴提供）

九巴及龍運表示，由1月1日至1月31日期間，任何人半年內首次申請成為九巴或龍運之全職或五天工作車長，並於2月28日或之前開始接受駕駛訓練，在通過試用期及服務滿一年後，可獲迎新獎金高達18,888元。未持有巴士駕駛執照人士在考取巴士駕駛執照訓練期間，可享有訓練津貼，若本身已經持有巴士駕駛執照，更可獲迎新獎金連巴士牌獎金合共高達30,000元。

該巴士公司稱，全職及5天工作車長均可享有全面的福利待遇，包括年尾底薪雙糧、安全駕駛獎金、員工及適用於三間專營巴士公司的家屬免費乘車福利、有薪在職培訓、醫療及住院保險、子女獎學金等。

九巴稱車長亦可獲安排到鄰近居住地區工作，以及更穩定的編更安排，不用經常需要轉變工作更份，而影響工作和生活平衡。全職及五天工作車長均設有周年增薪點，每年通過評核可獲遞增一個薪金點。

九巴指，在九巴學院完成「專利巴士駕駛證書課程」，即屬資歷架構認可第三級培訓，可成為真正專業的專營巴士車長。九巴將在1月11日分別在沙田車廠及荔枝角總部舉行招聘日。

「維修、技術訓練生招聘日X職場參觀」

日期：1月11日

地點：沙田圓洲角源順圍6至8號2樓九巴沙田車廠

時間：上午10時正至下午4時

巴士維修職場參觀時間：上午11時正及下午1時30分



「車長X維修X技術訓練生招聘日」

日期：1月11日

地點： 荔枝角寶輪街9號15樓九巴總部

時間：上午十時正至下午四時

