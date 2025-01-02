一簽多行恢復一個月　12月零售業不及2023年　拆解旺丁不旺財原因

深圳居民赴港「一簽多行」簽注恢復一個月，12月份來港內地客方面增加，但零售表現卻不似2023年，暫時旺丁不旺財。據入境處數字，上月恢復「一簽多行」後有超過190萬內地客經6個與深圳接壤口岸來港，較2023年同期增加約7%。不過，香港零售管理協會主席謝邱安儀指，雖然該會絕大部分會員均稱人流增加，較之2023年12月卻錄跌幅，超過3成會員認為稍遜預期，甚至有會員指大跌兩成。



她分析三大原因，包括人流增多但購物人流卻無增加，整體消費力度；港人聖誕期間外遊影響；以及港元強勢下，影響高價物品的消費意欲，預期農曆新年市道各類別有升有跌。她指在一簽多行暫未能即時帶動所有零售類別增長，但相信只要有人流業界便會有信心，希望政府續推政治吸引遊客來港。



▼2024年12月26日 尖沙咀商場人流▼



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一簽多行自12月實施至今剛好一個月，並經歷一個聖誕節。以同期客量比較，上月6個與深圳接壤的陸路關口，總共錄得190.7萬名內地遊客訪港，較2023年178.2萬人增加7%；若與2024年11月周末相比，12月的周末來港內地客總體較11月多，12月14及21日的周六，更錄得單日超過10萬人次訪港，證明在吸引人流方面初顯成效。

旺丁自然以為旺財，不過香港零售管理協會主席謝邱安儀今（2日）表示，會員反映12月遊客增多、街上多人，但零售業表現實際上未達到2023年12月狀態，少部分商戶指生意額有單位數上升，其他均持平、低雙位數跌幅，甚至有超過兩成的跌幅。

她分析三大因素致使「旺丁不旺財」，指遊客增加，但實際上會消費的遊客數量未及2023年12月，即使本地客及遊客有消息，但購買力度、件數及消費數額都比以往低；第二是出境數字明顯反映港人聖誕外遊增多。另外她指港元仍然強勢，故影響消費者對高價物品的消費意欲。

香港零售協會主席謝邱安儀。（資料圖片）

總結零售商對12月表現，她稱有一半認為期望相若、屬合符預期，也有超過3成覺得稍低於預期，超出期望及遠低期望的只佔絕少數。她指一簽多行暫未能即時帶動所有零售類別，但相信只要有人流便會有信心，希望政府可續推政笨吸引遊客來港，包括大灣區客。

至於農曆新年情況，她指業界預期今年農曆新年零售表現應不差，個別類別覺得可有10%以上的低數位數增長，形容「算係唔錯」，尤其化妝品類別預期能有低雙位數增長，個人個人護理、休閒服裝、便利店及超市等等則料有單位數增長「應該係對一簽多行嘅信心。」

▼2024年12月31日除夕 市民及遊客尖沙咀海旁霸位等候看倒數煙花▼



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她指食品及眼鏡店則希望生意額能與上一次農曆新年持平，電器類別則預期有單位數跌幅，「相信已經收窄，過去都估低雙位數跌，可能預新年天氣都凍，帶動到」，鐘錶、珠寶、金等行業則料會可能有跌幅，非便服類、百貨業、家品家具則預期有低雙位數跌幅，「新年都擔心港人外遊，洗少咗，但有零售對一簽多行抱有期望，認為可幫助。」