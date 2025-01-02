牙科街症改網上登記 周浩鼎：長者操作困難 促政府加派人手協助
撰文：潘耀昇
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衞生署牙科街症周一（30日）起推行網上登記及抽籤安排，民建聯新界西北立法會議員周浩鼎今天（2日）早上到元朗政府牙科診所親自為原本打算輪街症的長者網上登記。他說部分長者不懂操作網上登記，或手機功能有限制，坦言今次由實體輪候全部轉為網上登記，有不少長者不習慣，促請政府加派人手協助。
周浩鼎表示一直跟進牙科街症輪候情況，曾在去年底立法會委員會上提出，當政府決定由實體排隊轉為網上登記，必須提供加大力度的宣傳和配套。然而，周浩鼎今天早上八時多到元朗政府合署牙科街症診所，目到有長者在門外輪候，形容他們對於網上登記仍存在相當困難，有的是由於自己不懂操作，有的由於手機的功能有限制。
他即場向長者提供支援，協助他們完成網上登記。至早上八時半左右，衞生署亦有駐場人員為長者提供協助。
今次由實體輪候全部轉為網上登記，仍有不少長者不太習慣。我們依然促請政府加大力度，在牙科街症診所門前加派人手協助。
指定登記時間是早上6時至早上11時30分。周浩鼎提醒長者，不要誤以為必須早上6時開始趕網上登記，目前安排已並非先到先得，由於網上登記後亦須抽籤，所以沒必要趕在大清早登記。
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