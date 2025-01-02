牙科街症改網上登記　周浩鼎：長者操作困難　促政府加派人手協助

衞生署牙科街症周一（30日）起推行網上登記及抽籤安排，民建聯新界西北立法會議員周浩鼎今天（2日）早上到元朗政府牙科診所親自為原本打算輪街症的長者網上登記。他說部分長者不懂操作網上登記，或手機功能有限制，坦言今次由實體輪候全部轉為網上登記，有不少長者不習慣，促請政府加派人手協助。



1月2日，民建聯新界西北立法會議員周浩鼎到元朗政府牙科診所親自為原本打算輪街症的長者網上登記。（周浩鼎Facebook）

周浩鼎表示一直跟進牙科街症輪候情況，曾在去年底立法會委員會上提出，當政府決定由實體排隊轉為網上登記，必須提供加大力度的宣傳和配套。然而，周浩鼎今天早上八時多到元朗政府合署牙科街症診所，目到有長者在門外輪候，形容他們對於網上登記仍存在相當困難，有的是由於自己不懂操作，有的由於手機的功能有限制。

1月2日，民建聯新界西北立法會議員周浩鼎到元朗政府牙科診所親自為原本打算輪街症的長者網上登記。（周浩鼎Facebook）

他即場向長者提供支援，協助他們完成網上登記。至早上八時半左右，衞生署亦有駐場人員為長者提供協助。

今次由實體輪候全部轉為網上登記，仍有不少長者不太習慣。我們依然促請政府加大力度，在牙科街症診所門前加派人手協助。 民建聯新界西北立法會議員周浩鼎

指定登記時間是早上6時至早上11時30分。周浩鼎提醒長者，不要誤以為必須早上6時開始趕網上登記，目前安排已並非先到先得，由於網上登記後亦須抽籤，所以沒必要趕在大清早登記。