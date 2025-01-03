影業寒冬｜田啟文：票房低是意料之內　嘆稱本地電影已陷惡性循環

香港票房有限公司日前公布，去年香港票房為13.4億元，是撇除疫情期間，近13年新低。香港電影工作者總會發言人田啟文形容數字是「意料之內」，又指戲院接連結業令全港整體放映場次減少，一些小型製作電影更難覓得投資者，形容本地電影已陷入惡性循環。



田啟文。（資料圖片）

田啟文今日(3日)接受電台節目訪問表示，去年本港共有九間戲院結業，早已反映票房低的現實，形容數字是「意料之內」，又感嘆「生意難做」。

除了票房低，港產片「開戲」亦難。田啟文提到，2023年香港金像獎合資格參選電影共50部，但2024年只有45部；2024年「開戲」的數目「十隻手指數得勻」，而近期上畫的電影，只是業界推出的「存貨」。

田啟文又坦言，未能預視今年影業會有好轉，此刻未見有人計劃開戲，加上戲院結業令全港整體放映場次減少，一些小型製作電影，因擔心場次少，更難覓得投資者，形容本地電影已陷入惡性循環。

港產片票房高於荷里活電影 田啟文：人哋差，我哋相對好返少少

談到去年是自2004年起，港產片票房首次高於荷里活電影，田啟文認為，背後原因除了是本地觀眾支持港產片，亦因為外語片失色，又指情況並非香港獨有，而是全球現象，「人哋差，我哋相對好返少少」。

田啟文又解釋《破‧地獄》及《九龍城寨之圍城》大收的原因，指本地觀眾「唔係唔睇戲」、「只不過係選擇性睇戲」，要求有質素的電影，變得集中為有口碑的電影入場。另外，這兩套「非黃金時段」上畫的電影大收，加上以往假日旺場的場面不再，亦是消費模式轉變使然。

期望政府多辦戲院日 有意與羅淑佩見面

被問到香港影業有何出路，田啟文認為需要多方配合。業界本身要捉緊市場轉變，迎合本地觀眾對精英作品的要求外，亦可捉緊「一簽多行」機遇，製作一些「大陸睇唔到嘅戲」，吸引內地客來港入場。

田啟文又提到去年十一舉行的戲院日，吸引不少人入場，認為當局可以考慮多辦同類活動。他亦希望能與新上任的文化體育及旅遊局局長羅淑佩見面，反映業界意見。