結業潮︱MCL荷里活戲院傳今最後營業　觀眾嘆：香港愈來愈少戲院

近期港產片《破地獄》上映僅個多月，勁破1.3億元票房創造新紀錄，但仍未能撐起本港戲院。網上傳出MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院於今日（12日）最後營業，明日（13日)起結束營運。該戲院於2022年7月7日接手開幕，至今僅兩年多，早前曾全日上映《破·地獄》一齣電影引起熱議，惟最終逃不過結業潮，連同這間戲院在內，今年累計共有7間戲院結業。

記者曾向戲院職員查證結業消息，職員並沒否認，但表示「經理唔准我哋再講」。有電影觀眾對該戲院傳出結業感到很可惜，嘆道：「如果呢間執埋，愈來愈少啦……香港戲院。」



網上傳出MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院將於明日（13日）結業，換言之荷里活戲院今日（12日）為最後營業日。（黃浩謙攝）

記者今日到MCL荷里活戲院視察，現場只有零星市民，即使是近日大熱的電影《破·地獄》，亦甚少人購票入場。按現場的屏幕顯示，下午場次售票情況甚冷淡，只有數人購票，部份更錄得零票房。戲院內沒有貼出有關結業告示，但記者向職員查問結業消息是否屬實時，職員沒有否認，惟指經理不准他們再透露更多。

記者亦查閱荷里活戲院的自助售票機及官網，僅顯示今日上映的20個場次，有12場為《破·地獄》，但全部場次均仍有大量剩餘座位，而最後一場電影今晚7時15分上映，為三級電影《怪殺一夜情》；明日及以後的場次則沒有顯示可供選擇。至於官方網頁及其社交平台專頁，暫未有公布任何結束營業的消息。上月電影《破·地獄》上映後，荷里活戲院曾全日只上映該齣電影，幾乎每隔15至20分鐘便有一場，引起熱議。

（WMOOV網頁截圖）

打算觀看電影的趙女士稱，從記者口中得知是該戲院最後一日營運時，大表失望，同時感到幸運，可以與戲院告別。她表示，本身大約一個月進戲院一次，認為近日電影較吸引，閒暇時間較多會多些進戲院；最近追看《破·地獄》，而今日準備看《寵物先生》。

居住附近的楊先生亦是從記者口中得知該戲院將結束營運的消息，並感到很可惜，他早前曾在此觀看《破地獄》，而今日打算觀看《得寵先生》，是他今年第二、三次進戲院。他表示除非是特別的電影才會進戲院觀看，「如果呢間執埋，愈來愈少啦……香港戲院。」但他表示日後會更加支持香港戲院。

居於慈雲山的鄭女士稱，因得知戲院傳出結業消息，故曾詢問戲院職員，但僅獲確認暫時未有更多的電影場次。她理解戲院方面可能因為租金成本、員工薪金等，不易經營。她留意到早前該戲院全日只有《破·地獄》上映，「就算口碑咁好，需唔需要一間戲院，6間細院都係播同一部戲？」認為有關安排或令人卻步。她又稱留意到《破·地獄》上映兩星期後，其實購票人數已經大不如前，而以往冷門電影上映時，荷里活戲院更曾出現不足10人入座的情況。

▼12月12日 MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院最後一日營業▼

