港鐵為期一年有薪培訓共錄取9人　聽障生冀計劃完結後申請做正職

港鐵於本年初推「EmpowerZ」培訓先導計劃，為不同族裔人士及傷健人士，提供為期12個月的有薪全職工作機會。計劃一共收到130人報名申請，最終有9 人獲取錄為培訓生。其中印度裔畢業生Sumram，透過計劃成為港鐵的臨時客務主任，期間曾幫助一名印度客人尋回失物，對方事後更寫信道謝，令她感到滿足。



港鐵於本年初推「EmpowerZ」培訓先導計劃，為不同族裔人士及傷健人士，提供為期12個月的有薪全職工作機會。左起：Sumram、港鐵公司環境及社會責任總經理黃嘉盈、Kelly（董素琛攝）

Sumram在站內為乘客提供服務。（董素琛攝）

印度裔畢業生任客服助理 以印地語為乘客尋回失物

在香港出生、印度裔的Sumram在恒生大學市場學系畢業。她說，在西九龍站擔任臨時客務主任是她畢業後的第一份工作。以英語作為母語的她，被安排在高鐵西九龍站負責回答使用英語的乘客的查詢，發展所長。她坦言，母語非中文為她帶來挑戰，但港鐵會為她提供線上中文課程，令她的廣東話有所改進。

Sumram憶述工作上深刻的事件，指兩個月前曾幫助一名印度裔乘客找回遺失的手機。她指，該名印度裔乘客不懂中文，也無法良好地理解英文，因此只能使用印地語溝通。她又指，幫助該名客人尋回失物後，對方寫信道謝，令她感到滿足。

Kelly（右）認為，港鐵是提供平等就業機會的僱主，又希望於計劃結束後申請該公司的正職工作。（董素琛攝）

聽障畢業生任文職工作 希望計劃結束後加入港鐵

去年畢業於港大中文系、聽障人士Kelly透過這項計劃，任職港鐵臨時企業保安出入管理系統助理，負責協助處理新員工及其家屬、退休員工以及港鐵承辦商八達通卡的申請，以及檔案文件管理等行政及支援工作。她指，工作上遇到的最大困難在於溝通，在處理開會、聽電話等工作時比較吃力；但有幸同事包容，會特意放慢說話速度等，好讓她能夠明白。

現時港鐵會為Kelly提供藍牙設備連接她的助聽器，好讓她在線上會議時使用自動字幕功能，更易掌握同事所說。她認為，港鐵是提供平等就業機會的僱主，又希望於計劃結束後申請該公司的正職工作。

130人報名 錄取9名培訓生

「EmpowerZ」計劃為工作經驗未滿兩年的畢業生而設，又特別為來自不同族裔（尤其是非華裔）及傷健人士（包括特殊學習需要人士）提供為期12個月的有薪工作機會。計劃於今年年初開始接受報名，一共收到130人報名申請，最終錄取9名培訓生，其中4位是少數族裔人士，另外5位為傷健人士，所有培訓生均於5月入職。完成一年工作後，培訓生若日後有意申請正職，需經正常招聘程序，不會獲優先取錄。