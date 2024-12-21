啟德體育園｜MIRROR壓軸演出音樂節　突取消眾星報佳音環節

《CHILL เก่ง Music Festival》昨日（20日）於啟德體藝館舉行，由港、泰兩地歌手合作，表演者包括MIRROR、ERROR、COLLAR；泰國歌手Jeff Satur、D Gerrard、BOWKYLION及4EVE等。

ERROR、ROVER、Lokman、Tiger、AK、Jer為音樂節打頭陣。 （葉志明攝）

ERROR唱泰版《流星雨》後，有埋拼音。（葉志明攝）

小塵埃、姜濤疑受耳機影響

不少歌手上台後均有指指耳機，似乎ear mon有問題，小塵埃演出時，Jonathan結他疑似出現問題，而Pollie亦有甩beat情況出現。泰國組合SERIOUS BACON緊接出場，但二人一直在台上閒聊，其後才解釋是因為speaker 有問題，所以要大家稍等。其後與姜濤合唱《蒙著嘴說愛你》時，姜濤遲了入歌，疑是耳機問題。

小塵埃演出時輕微「炒車」。（葉志明攝）

SERIOUS BACON演出前，因音響問題，而要與觀眾吹水拖時間。（葉志明攝）

泰星唔知講咩好

D GERRARD與Edan、Aga合唱後，本身是D GERRARD solo 演出，但他一直在台上未有出聲，其後有工作人員上前與他耳語，D GERRARD以英文表示：「佢叫我講吓嘢，但有時安靜是最好。」約半分鐘後，D GERRARD問「are u ready? i mean my band」並開始演出。

姜濤與SERIOUS BACON合唱時，一開始遲了入歌。（葉志明攝）

泰國男團ATLAS。（葉志明攝)

演唱會中段時，文化體育及旅遊局局長羅淑佩坐到體藝館「山頂」位置。（葉志明攝）

Jeff Satur出場掀高潮

4EVE與COLLAR亦彼此feaeture對方作品，COLLAR因使用無綫咪而令呼吸聲被放大。Jeff Satur出場掀起全場高潮，他介紹Anson Lo出場前，表示廣東話很難學，但他願意為大家努力嘗試，兩人合唱了《神隊友》及《Ghost》。Jeff Satur讚教主都分有才華、友善，能夠合作感到榮幸。

姜濤唱《Every Single Time》時，重演苦練單腳挑起mic stand，不過失手。（葉志明攝）

泰國天后BOWKYLION壓軸出場，她說今次是第二次來港，第一次已是大約十年前與母親同行。如今母親已不在，但仍為她感到自。BOWKYLION隨後與MIRROR合唱《A.P.T.》。

COLLAR因為無綫咪而令呼吸聲被放大。（葉志明攝）

MIRROR 壓軸演出《Day 0》、《Hunt You Down》後，原定全體演出單位會在台上唱《All I Want For Christmas Is You》及報佳音，但未知是否超時，公關由原先只安排拍攝報佳音部分，到後來表示「製作部表示演出已結束」。整個《CHILL เก่ง Music Festival》長達4小時。