啟德體育園｜MIRROR壓軸演出音樂節　突取消眾星報佳音環節

《CHILL เก่ง Music Festival》昨日(20日)於啟德體藝館舉行,由港、泰兩地歌手合作,表演者包括MIRROR、ERROR、COLLAR;泰國歌手Jeff Satur、D Gerrard、BOWKYLION及4EVE等。

ERROR、ROVER、Lokman、Tiger、AK、Jer為音樂節打頭陣。 (葉志明攝)

ERROR唱泰版《流星雨》後,有埋拼音。(葉志明攝)

小塵埃、姜濤疑受耳機影響

不少歌手上台後均有指指耳機,似乎ear mon有問題,小塵埃演出時,Jonathan結他疑似出現問題,而Pollie亦有甩beat情況出現。泰國組合SERIOUS BACON緊接出場,但二人一直在台上閒聊,其後才解釋是因為speaker 有問題,所以要大家稍等。其後與姜濤合唱《蒙著嘴說愛你》時,姜濤遲了入歌,疑是耳機問題。

小塵埃演出時輕微「炒車」。(葉志明攝)

SERIOUS BACON演出前,因音響問題,而要與觀眾吹水拖時間。(葉志明攝)

泰星唔知講咩好

D GERRARD與Edan、Aga合唱後,本身是D GERRARD solo 演出,但他一直在台上未有出聲,其後有工作人員上前與他耳語,D GERRARD以英文表示:「佢叫我講吓嘢,但有時安靜是最好。」約半分鐘後,D GERRARD問「are u ready? i mean my band」並開始演出。

姜濤與SERIOUS BACON合唱時,一開始遲了入歌。(葉志明攝)

泰國男團ATLAS。(葉志明攝)

演唱會中段時,文化體育及旅遊局局長羅淑佩坐到體藝館「山頂」位置。(葉志明攝)

Jeff Satur出場掀高潮

4EVE與COLLAR亦彼此feaeture對方作品,COLLAR因使用無綫咪而令呼吸聲被放大。Jeff Satur出場掀起全場高潮,他介紹Anson Lo出場前,表示廣東話很難學,但他願意為大家努力嘗試,兩人合唱了《神隊友》及《Ghost》。Jeff Satur讚教主都分有才華、友善,能夠合作感到榮幸。

姜濤唱《Every Single Time》時,重演苦練單腳挑起mic stand,不過失手。(葉志明攝)

泰國天后BOWKYLION壓軸出場,她說今次是第二次來港,第一次已是大約十年前與母親同行。如今母親已不在,但仍為她感到自。BOWKYLION隨後與MIRROR合唱《A.P.T.》。

COLLAR因為無綫咪而令呼吸聲被放大。(葉志明攝)

MIRROR 壓軸演出《Day 0》、《Hunt You Down》後,原定全體演出單位會在台上唱《All I Want For Christmas Is You》及報佳音,但未知是否超時,公關由原先只安排拍攝報佳音部分,到後來表示「製作部表示演出已結束」。整個《CHILL เก่ง Music Festival》長達4小時。