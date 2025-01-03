「公務員」涉警校及警署分別非禮2人　並涉襲擊罪　案4.3開審

38歲「公務員」涉在元朗警署及警察學院非禮兩人，另涉在元朗警署辦公室內襲擊一人。他今(3日)在粉嶺裁判法院否認兩項猥褻侵犯罪及一項普通襲擊罪，案件排期於4月3日開審，控方將傳召8名證人，並會在庭上播放涉案閉路電視片段，預計審訊3天，被告准以1.5萬元保釋候訊。



被告楊孟羲在粉嶺法院否認非禮等罪。(資料圖片)

被告楊孟羲（英文名：YEUNG MANG HEI TITO），38歲，報稱公務員，被控兩項非禮罪，指他於2023年11月某日，在香港黃竹坑海洋公園道18號香港警察學院大操場非禮Y；另於2024年9月9日，在元朗青山公路元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X。他另被控於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。

控方透露將傳召8名證人，並會播放閉路電視片段，被告沒有錄影會面紀錄，辯方料亦傳召2名辯方證人。

案件編號：FLCC2440/2024