珊瑚礁普查｜今年再現白化　夏季最嚴重　漁護署：海水降溫後改善

漁農自然護理署今日（8日）公布「香港珊瑚礁普查2024」調查結果，署方指出在不同環境因素影響下，本港水域2022年曾出現較大規模的珊瑚白化，並於今年再次出現；普查結果亦顯示今年夏季出現珊瑚白化的地點較去年夏季多，隨着上月開始海水溫度下降，大部份出現白化的珊瑚已陸續開始恢復健康。



普查結果顯示，各普查地點錄得不同的珊瑚覆蓋率，由12.8%至75.1%不等，以海下灣珊瑚灘的珊瑚覆蓋率最高；當中有11個普查地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，代表健康狀況仍然大致良好。



橋咀洲珊瑚群落。（政府新聞處圖片）

33個普查地點珊瑚覆蓋率最低12.8% 海下灣最高

「香港珊瑚礁普查2024」於6月展開，為期五個月，普查範圍廣闊，涵蓋多個具重要生態價值的地點，包括香港東部水域，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，其中9個地點位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。

漁護署表示，義務潛水隊按國際標準進行普查及蒐集數據，在各個普查地點錄得不同的珊瑚覆蓋率，由12.8%至75.1%不等，其中以海下灣珊瑚灘的珊瑚覆蓋率最高。此外，共有11個普查地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中五個地點位於海岸公園。

今年珊瑚色素平均健康指數高於一般平均值

漁護署指，潛水隊在普查期間利用「珊瑚檢視」，一種特定的珊瑚健康監察表去衡量珊瑚色素的濃度，以評估珊瑚的健康狀況，珊瑚的顏色越深，表示健康狀況越佳。署方表示，今年的珊瑚色素平均健康指數為3.95，高於一般平均值的3分，顯示整體珊瑚健康狀況大致良好。

義務潛水隊按國際標準進行普查及蒐集數據，在各個普查地點錄得不同的珊瑚覆蓋率。（政府新聞處圖片）

研究應對珊瑚白化方法 8月邀請多位專家分享看法

發言人表示，受到不同環境因素影響下，香港水域2022年曾出現較大規模的珊瑚白化，並於今年再次出現。普查結果亦顯示今年夏季出現珊瑚白化的地點較去年夏季多。

發言人又指，署方現正積極研究應對珊瑚白化的方法，並於8月邀請多位本地珊瑚和海洋科學專家分享對保護本地珊瑚的看法，共同探討相關研究和保育工作的未來方向。隨着上月開始海水溫度下降，大部份出現白化的珊瑚已陸續開始恢復健康。

西貢牛尾海一帶錄得較多石斑、眉魚、細鱗和笛鯛

除記錄珊瑚覆蓋率和健康狀況外，潛水員亦在普查中記錄特定指標物種，也就是20種預先選定的魚類和無脊椎動物。普查成功錄得全部指標物種，包括最常見的為眉魚、蝴蝶魚、石斑、海參、海膽及寶貝螺。大部份普查地點錄得的物種數目亦相當多，其中在西貢牛尾海、東面水域和海下灣海岸公園錄得較多數量的石斑、眉魚、細鱗和笛鯛。

赤洲短腕岩蝦。（政府新聞處圖片）

果洲群島藍花蟹。（政府新聞處圖片）

署方表示，所有普查地點均沒有發現破壞性捕魚作業的痕跡，其中12個地點發現有棄置漁網，惟其影響屬輕微，漁護署將安排人員清理。