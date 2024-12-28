人類偏肺病毒肆虐内地　專家：無疫苗和特效藥，不可亂用抗病毒藥

近日，中國疾控中心發佈全國呼吸道傳染病近期監測情況，資料顯示急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中症狀與流感、新冠肺炎相近的人類偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）感染在內地逐漸增多，引發關注。



上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋在接受內媒《每日經濟新聞》採訪時表示，人偏肺病毒雖然不如流感、新冠、支原體等呼吸道病毒常見，但在臨床上也時有出現，只是以前沒有引起大家重視。

他也提醒，目前臨床中並沒有針對人偏肺病毒的疫苗和特效藥物，目前的治療手段以對症治療為主。胡洋還提醒，若感染人偏肺病毒，不可盲目使用抗病毒藥物。

中國疾控中心報告指，14歲及以下病例中人類偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢。（VCG）

據了解，人偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）是一種會引發急性呼吸道感染的常見病毒。與流感等傳統呼吸道感染病毒相比，人偏肺病毒發現的時間較晚。但血清學研究表明它已在人類中存在60多年，且在世界各地均有分佈。

與流感等傳統呼吸道感染病毒相比，人偏肺病毒發現的時間較晚。2001年，荷蘭學者首次從未知病原體引起呼吸道感染患兒的鼻咽抽吸物樣本中檢出該病毒。雖然發現較晚，但血清學研究表明它已在人類中存在60多年，且在世界各地均有分佈。

胡洋稱，人偏肺病毒在臨床上時有出現，隨著近年來呼吸道疾病及相關病毒的科普加強、公眾注意力和認知提升以及檢測手段的進步，才讓包括人偏肺病毒在內的各種呼吸道病毒進入了公眾視野。

胡洋舉例稱：「以前如果患者感染了人偏肺病毒去醫院檢查，等到檢查結果出來可能病就已經好了，自然不會去多加注意是什麼病毒。而現在的檢測手段可能在半小時內就檢查出了感染的病毒種類，患者會去快速瞭解這種病毒，進而引發認知和關注。」

他還表示，任何一種病毒都不是突然被發現，只是以前的檢測手段不到位，檢測結果不夠精確或需要較長時間。

因此，近期出現的人偏肺病毒感染逐漸增多並非異常現象，只是呼吸道病毒在冬季相對高發的表現之一。胡洋還介紹，過去臨床中尤其會注意讓器官移植後的病人避免感染人偏肺病毒，因為器官移植後的病人抵抗力較為低下，易感染人偏肺病毒，且較一般感染者嚴重。

對大部分人而言並不會導致嚴重後果

胡洋指，人偏肺病毒感染的潛伏期一般為3~6天，感染後全人群普遍易感，但症狀的嚴重程度因人而異。此外，患者對於不同呼吸道病毒的症狀往往缺乏判斷能力。對於如何區分感染人偏肺病毒、流感或其他呼吸道病毒的症狀，胡洋也進行瞭解答。

他談道：「像流感這樣的呼吸道病毒，一旦感染，容易在初始階段就出現全身性的症狀，如高燒、痠痛、乏力，呼吸道本身的症狀在初期往往不太明顯，到中後期才集中出現。而此外的呼吸道病毒則主要表現為呼吸道症狀，如咳嗽、咽痛、打噴嚏、流鼻涕等等，全身的症狀不太會出現或較為輕微。」

一個標準判斷是不是「人類偏肺病毒」

胡洋介紹，「有一個判斷標準就是能不能撐得住上班，如果感覺全身難受，上班都沒辦法了，那多半是全身性呼吸道病毒感染。如果只是呼吸道難受，但不影響上班，就是普通的呼吸道病毒。此外，流感往往表現為高熱，而人偏肺病毒就算發熱也是低熱。」

人偏肺病毒感染對大部分人而言並不會導致嚴重後果，該病毒感染均表現為自限性疾病，多數人的症狀在1週左右可以得到緩解。但對於高危人群而言，人偏肺病毒也有可能引發嚴重的下呼吸道感染。如5歲以下兒童可能導致毛細支氣管炎或重症肺炎；老年人可能誘發肺部感染或哮喘加重；免疫力低下人群，如接受器官移植、造血幹細胞移植的人，感染後可能出現嚴重的肺部炎症。

胡洋提醒稱，呼吸道病毒感染的重症主要表現是肺功能下降導致的患者攝取氧氣能力下降，如果出現沉默性低血氧症，往往意味著肺部已經受到了嚴重影響。「患者如果感染病毒後，常規時間內沒有出現症狀減輕、緩解，甚至是出現了呼吸困難、胸悶等症狀，就需要引起注意。」