人類偏肺病毒肆虐内地　日本爆發蘋果病　專家：新冠免疫負債影響

人類偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）感染在中國大陸逐漸增多，同時日本的「蘋果病」、黴漿菌肺炎（又稱肺炎支原體感染）疫情升溫。台媒中央社報道，台大醫院小兒感染科主治醫生黃立民分析稱，這都是受新冠疫情後免疫負債影響，這幾種疾病都沒有疫苗，需靠戴口罩勤洗手防護。



中國疾控中心報告指，14歲及以下病例中人類偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢。（VCG）

中國疾控中心近日指，症狀與流感、新冠肺炎相近的人類偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）感染在內地逐漸增多，引發關注。

而日本也出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病（Erythema infectiosum，日文為リンゴ病）爆發，以及被稱為「會走路的肺炎」黴漿菌肺炎爆發，兩者的患者數均創10年來同時期新高紀錄。

台大醫院小兒感染科主治醫生黃立民接受中央社採訪時稱，這都是新冠疫情後免疫負債造成，且因為類似的呼吸道疾病太多種，才讓人覺得「一直還不完」，等一個一個感染完、把債還完，就會恢復到以前的狀態。

黃立民稱，這幾種病毒都是呼吸道病毒，其中人類偏肺病毒與呼吸道融合病毒（RSV）是親戚，同樣會引起感冒，且比較會往下呼吸道跑，引起肺炎的機率較其他病毒高，因此發生大流行時，感染到抵抗力較弱的人，就會看到肺炎人數增加，讓疫情看起來比較嚴重。

黃立民指，目前沒有疫苗應付人類偏肺病毒，也沒有抗病毒藥物。高風險族群為幼兒、老人和免疫力較差者，若有糖尿病、腎病或肝病等慢性疾病，也要注意；一旦發生感染，就只能用氧氣、呼吸治療，萬一變嚴重，「就要靠一點運氣了」。