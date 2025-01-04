大熊貓BB｜新年MMA　盈盈淡定食竹筍　網民笑︰唔夠家姐打就出聲

大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，新年伊始，海洋公園昨夜（3日）在社交媒體發布一段大熊貓BB的生活片段，只見家姐細佬不斷親密地「互相擁抱」，並發出熊鳴，看似玩相撲或MMA（綜合格鬥）遊戲。至於盈盈則隔岸觀火，坐在牠們身後享受竹筍，「淡定有筍剩」，園方更形容為「史上最淡定的新手媽媽」。有網民笑說︰「係唔係細佬把聲呀？唔夠家姐打就出聲。」



海洋公園大熊貓官方專頁

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海洋公園評盈盈︰史上最淡定的新手媽媽

踏入2025年，大熊貓BB打打鬧鬧開啟新的一年。海洋公園昨夜在社交平台發布大熊貓BB的生活片段，影片長達43秒，只見家姐細佬不斷親密地「互相擁抱」，偶爾發出熊鳴，看似玩相撲或MMA遊戲。

至於母親盈盈則表情淡定，坐在牠們身後一邊隔岸觀火，一邊享受竹筍，沉醉在美食的世界，果然是「淡定有筍剩」。海洋公園更形容為「史上最淡定的新手媽媽」。

▼2024.12.08 大熊貓安安、可可與公眾見面▼



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網民︰見到盈盈放心食嘢個樣我都好開心

網民紛紛留言大讚可愛，認為家姐細佬在玩MMA，又笑說︰「係唔係細佬把聲呀？唔夠家姐打就出聲。」亦有網民感觸說︰「見到盈盈放心食嘢個樣，我都好開心，一邊食，一邊睇住對仔女玩嘅幸福心情真係太好喇。」