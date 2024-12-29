大熊貓BB｜龍鳳胎終「見」親父　家姐認得前世情人　細佬嗲媽媽

海洋公園的大熊貓盈盈、樂樂帶來一對龍鳳胎，不過由於大熊貓是獨行動物，園方早前指樂樂未必會與牠的一對子女見面。園方今日（29日）發布一對龍鳳胎最新片段，片中工作人員安排一對龍鳳胎與親生父母「見面」，準備了印有盈盈、樂樂樣子的咕𠱸。家姐似乎認得「前世情人」，即撲向樂樂的咕𠱸，而細佬則似乎只認得媽媽，向「盈盈」發動嗲功。



香港大熊貓官方專頁

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海洋公園「香港大熊貓」專頁今日發布最新片段，片中工作人員安排一對龍鳳胎與親生父母「見面」，準備了印有盈盈、樂樂樣子的咕𠱸，放在兩小隻面前。

首先出場的家姐一見到「父母」，隨即撲上前來一個「深情擁抱」，之後緊捉樂樂咕𠱸，似乎認得「前世情人」，又倒在「樂樂」的身上。至於細佬，則似乎只認得媽媽，緊抱盈盈咕𠱸，不停向「媽媽」磨蹭發動「嗲功」。

片段吸引到不少網民留言﹐有人笑言家姐緊抱「爸爸」，應該是因為見到咕𠱸上印有的竹荀，亦有人問到「幾時先可以一家四口團聚呀」。

不過，據海洋公園早前表示，大熊貓是獨行動物，雄情及䧳性熊貓一般發情高峰後就不會見面，否則可能會打架，因此園方未必會安排盈盈、樂樂與兩隻大熊貓BB見面。一家四口團聚的畫面，似乎難以成真。